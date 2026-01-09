Obstajajo opravila, ki se jih najraje ne bi lotili. Z njimi ves čas odlašamo, ta vikend jih prestavimo na naslednji in tako v nedogled. Kadar imamo občutek, da se bomo vse popoldne ukvarjali z nečim, kar nam ni v veselje, zelo težko naredimo prvi korak. Zato je metoda desetih minut tako koristna. Če si rečemo, da bomo nekaj neželenega (a nujnega) delali res le deset minut, je enostavno lažje pristopiti k delu. Potem ko zazvoni budilka (za motivacijo je zelo priporočljivo, da jo zares navijete), lahko pri priči nehate. Obstaja pa velika verjetnost, da boste, ko boste enkrat začeli, vztrajali vsaj še malo dlje.

Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah

Ne podcenjujte desetih minut, v tem času je mogoče postoriti marsikaj. Prav tako pomislite, kolikokrat dnevno imate ravno toliko časa. Ko čakate, da se na televiziji prične vaša nadaljevanka, ko se čez deset minut odpre ordinacija zdravnika, ki ga morate poklicati ... Navadite se izkoristiti takšne luknje v dnevu, ki se neizbežno pojavijo. Lahko si celo že vnaprej na koledar zapišete, česa bi se takrat radi lotili. Ali tisti trenutek sledite navdihu.

Predstavljajte si, koliko boste opravili, če si boste res vsak dan vzeli deset minut za naloge, ki vas ne veselijo, vendar bi jih slej ko prej morali odkljukati. Toda tega časa ne porabite za zares nujne vsakodnevne ali tedenske naloge, kot je denimo pomivanje posode ali sesanje.

Govorimo o nalogah, kot so:

- Lotite se enega samega predala. Izpraznite ga, počistite, vse zložite nazaj, odvrzite nepotrebno.

- Posesajte avto.

- Pospravite kup perila.

- Uredite eno mapo z dokumenti.

- Uredite eno škatlo s starimi računi.

- Počistite računalnik, izbrišite dokumente, ki jih ne potrebujete.

- Lotite se enega kota garaže ali kleti.

- Pojdite skozi fotografije. Dandanes jih posnamemo veliko več, kot jih potrebujemo. Izberite le najboljše, ki ste jih posneli v prejšnjem mesecu, in jih uredite.

- Očistite notranjost hladilnika.

- Vzemite košaro in pojdite po stanovanju ter vse, kar ni na svojem mestu, odvrzite v košaro ter odložite na pravo mesto, ko pridete mimo.

- Nekaj nima svojega mesta in se vedno valja po domovanju? Pomislite, kam bi lahko to stvar pospravili.

- Nekaj ima svoje mesto, a se vseeno vedno valja po domovanju? Morda izbrano mesto ni idealno in lahko najdete boljši kotiček? Včasih stvari ne pospravite nazaj, ker je njihovo mesto predaleč ali težje dosegljivo.

- Brišite elektronsko pošto, ki je ne potrebujete več.

- Vzemite vse iz torbe, ki jo vsakodnevno uporabljate, očistite jo in pospravite.