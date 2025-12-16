Ljudje vsako leto v postelji proizvedemo približno 26 litrov znoja. Ko je zunaj vroče in vlažno, ta vlaga postane tisto, kar znanstveniki imenujejo "idealen gojiščni medij". V nedavni študiji, ki je ocenila stopnjo glivične kontaminacije v posteljnini, so raziskovalci ugotovili, da testni vzorec perja in sintetičnih blazin, starih od 1,5 leta do 20 let, vsebuje po kar 16 različnih vrst gliv.

In ne spimo samo z mikrobnim življenjem, poleg glivic in bakterij, ki prihajajo iz znoja, kožnih celic ter ostalih telesnih izločkov, posteljo delimo tudi s tujimi mikrobi. Sem spadajo živalski prhljaj, cvetni prah, prst, vlakna, ostanki pršic in iztrebki.

Mikrobiolog z newyorške univerze, Philip Tierno, je tako za Business Insider dejal, da lahko zaradi mikroskopskega življenja v gubah posteljnine celo zbolimo, ter poudaril, da je treba posteljnino prati enkrat na teden. "Tudi če sami po sebi nimate alergij, imate lahko alergični odziv," je še dodal.