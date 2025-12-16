Študija je razkrila, da je postelja gojišče mikroorganizmov
Ljudje vsako leto v postelji proizvedemo približno 26 litrov znoja. Ko je zunaj vroče in vlažno, ta vlaga postane tisto, kar znanstveniki imenujejo "idealen gojiščni medij". V nedavni študiji, ki je ocenila stopnjo glivične kontaminacije v posteljnini, so raziskovalci ugotovili, da testni vzorec perja in sintetičnih blazin, starih od 1,5 leta do 20 let, vsebuje po kar 16 različnih vrst gliv.
In ne spimo samo z mikrobnim življenjem, poleg glivic in bakterij, ki prihajajo iz znoja, kožnih celic ter ostalih telesnih izločkov, posteljo delimo tudi s tujimi mikrobi. Sem spadajo živalski prhljaj, cvetni prah, prst, vlakna, ostanki pršic in iztrebki.
Mikrobiolog z newyorške univerze, Philip Tierno, je tako za Business Insider dejal, da lahko zaradi mikroskopskega življenja v gubah posteljnine celo zbolimo, ter poudaril, da je treba posteljnino prati enkrat na teden. "Tudi če sami po sebi nimate alergij, imate lahko alergični odziv," je še dodal.
Zakaj se rjuhe tako hitro umažejo?
Drugi razlog, da se vaše rjuhe hitro umažejo, pa nima veliko opraviti z vašim vedenjem ali vzorci znojenja, tukaj je namreč tudi preprosta gravitacija. "Tako kot je bil Rim sčasoma pokopan z ruševinami, ki padejo zaradi gravitacije, je gravitacija tista, ki ves ta material prinese v vaše žimnice." En ali dva tedna tega kopičenja zadostujeta, da začne trpeti grlo – še posebej grla oseb z večjimi alergijami ali astmo. "Če bi se na ulici dotaknili pasjega kakca, bi si želeli umiti roke. Razmislite o tem, kaj vse se najde v vaši postelji, in se vprašajte, če res želite spati v tem ..."
