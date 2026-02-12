Detergent za posodo
Ko sem vam zgodi, da se zamaši stranišče, si pomagajte z detergentom za posodo. Spolzko milo bo namazalo zamašeno cev in omogočilo, da bo snov, ki je zamašila školjko, lažje zdrsnila naprej. Nalijte približno pol skodelice detergenta v stranišče. Če nimate detergenta za posodo, pa nasekljajte milo na majhne koščke in ga vrzite stranišče, malce počakajte in splaknite straniščno školjko.
V stranišče zlijte vročo vodo
Če detergent ni pomagal, lahko dodajanje vroče vode premakne stvari. Napolnite vedro z vročo vodo (pozor, vrela voda lahko povzroči pokanje stranišča iz porcelana) in iz višine vodo nalijte v stranišče. Sila vode lahko odplakne vse, kar povzroča zamašitev.
Žička iz žičnega obešalnika
Močnejša blokada lahko zahteva mehansko pomoč. Če pri roki ni odmaševalca ali profesionalne žice za čiščenje cevi, posezite po obešalniku. Odvijte žico obešalnika, dokler ni ravna. En konec žice potisnite v zamašeno stranišče, in jo premikajte naprej in nazaj, dokler se zamašena gmota ne premakne.
Soda bikarbona in kis
Namesto uporabe mila za posodo poskusite to popolnoma naravno rešitev: v stranišče vlijte sodo bikarbono in kis.
Za ustvarjanje vodnega tlaka uporabite plastenko
Opozorilo: Tukaj lahko postane malce bolj umazano. Začnite tako, da odstranite čim več vode iz straniščne školjke. Nato napolnite veliko plastenko s toplo vodo. S palcem zadržite vodo in plastenko z vratom usmerite čim globlje v stranišče (priporočamo, da si nadenete rokavice), umaknite palec in močno stisnite plastenko, da bo voda s pritiskom potisnila stvari naprej.
