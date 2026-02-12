Detergent za posodo

Ko sem vam zgodi, da se zamaši stranišče, si pomagajte z detergentom za posodo. Spolzko milo bo namazalo zamašeno cev in omogočilo, da bo snov, ki je zamašila školjko, lažje zdrsnila naprej. Nalijte približno pol skodelice detergenta v stranišče. Če nimate detergenta za posodo, pa nasekljajte milo na majhne koščke in ga vrzite stranišče, malce počakajte in splaknite straniščno školjko.

Preberi še Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja

V stranišče zlijte vročo vodo

Če detergent ni pomagal, lahko dodajanje vroče vode premakne stvari. Napolnite vedro z vročo vodo (pozor, vrela voda lahko povzroči pokanje stranišča iz porcelana) in iz višine vodo nalijte v stranišče. Sila vode lahko odplakne vse, kar povzroča zamašitev.

icon-expand V školjko stresite nekaj sode bikarbone. FOTO: Dreamstime

Žička iz žičnega obešalnika

Močnejša blokada lahko zahteva mehansko pomoč. Če pri roki ni odmaševalca ali profesionalne žice za čiščenje cevi, posezite po obešalniku. Odvijte žico obešalnika, dokler ni ravna. En konec žice potisnite v zamašeno stranišče, in jo premikajte naprej in nazaj, dokler se zamašena gmota ne premakne.

Soda bikarbona in kis

Namesto uporabe mila za posodo poskusite to popolnoma naravno rešitev: v stranišče vlijte sodo bikarbono in kis .

Preberi še Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša

Za ustvarjanje vodnega tlaka uporabite plastenko