Julij in avgust sta meseca, ko se na paradižniku najpogosteje pojavijo prve težave. Po obdobjih vročine, sopare, močnih neviht in obilnega dežja lahko listi porumenijo, plodovi počijo ali pa se na njih pojavijo črne lise. Dobra novica je, da vseh sprememb ne povzroča bolezen. Nekatere lahko odpravite že z drugačnim zalivanjem ali nego rastline. Kako prepoznati težavo in kdaj je treba ukrepati?

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Prepoznajte težave in bolezni rastlin pri paradižniku

Pomembno je, da pravilno ugotovite težavo ali bolezen rastlin paradižnika. Pri prepoznavanju bolezni uporabite naslednje korake: Prepoznajte prizadeti del rastline – ali je to paradižnik sam, listi, stebla, cvetovi ali korenine? Upoštevajte razlike – če primerjate svojo rastlino paradižnika z zdravo rastlino, kako se vaša razlikuje? Poiščite žuželke – katere žuželke vidite na svojih rastlinah? Če potrebujete pomoč pri njihovi identifikaciji, jih fotografirajte in se obrnite na lokalnega poznavalca, da prepozna žuželke.

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Splošno najpogostejši vzroki bolezni in gliv na rastlinah paradižnika: Premalo gnojila (preverite prst in dodajte gnojilo, kot je primerno za določeno stopnjo rasti). Prekomerno obrezovanje (pustite dovolj listja, da ščiti sadež) . Premalo kalcija. Sajenje, preden se temperatura dvigne na idealno raven. Neprimerno zalivanje - preveč vode ali premalo vode. Pregosto sajenje - pomanjkanje pretoka zraka okoli rastlin.

Primeri poškodb ali bolezni

Gniloba na sadežu Rastline paradižnika so videti zdrave, toda ko paradižnik dozori, se na dnu pojavi grd črn predel.

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Vaše rastline ne dobijo dovolj kalcija. V tleh ni dovolj kalcija ali pa je pH prenizek, da bi rastlina lahko absorbirala razpoložljiv kalcij. Paradižnik potrebuje pH tal približno 6,5, da lahko pravilno raste, ta pH vrednost tal omogoča tudi, da absorbirajo kalcij. K tej težavi prispevajo tudi neenakomerne navade zalivanja. Preden spomladi posadite paradižnik, naj lokalni vrtni center ali strokovnjak izvede preizkus tal. Povejte jim, da ste imeli v preteklosti težave z gnilobo in dali vam bodo priporočila glede snovi, ki jih lahko dodate v tla. Za kalcij se lahko dodata apno in sadra, vendar ju je treba dodati v ustreznih količinah, odvisno od stanja vaše zemlje. Zato je potreben preizkus tal. Dodajanje zdrobljenih jajčnih lupin na kompostni kup lahko naravno poveča tudi kalcij, ko kompost dodate v prst. Foliarno pršilo, ki vsebuje kalcijev klorid, pa lahko prepreči, da bi se na paradižniku sredi sezone razvila gniloba. Nanesite ga zgodaj zjutraj ali pozno čez dan – če ga poškropite po poldnevu, jih lahko zažge. Rastline zalivajte redno in ob istem času, da zagotovite enakomerno nanašanje vode. Odpadanje cvetov Na vaših rastlinah paradižnika se pojavijo cvetovi, vendar odpadejo, ne da se paradižnik razvije.

Vzrok je lahko v nihanju temperature. Paradižniki potrebujejo temperaturo od 13 do 24 stopinj, da ohranijo svoje cvetove. Če temperature padejo zunaj tega območja, pride do odpadanja cvetov. Drugi razlogi za padec cvetov na paradižniku so še poškodba od žuželk, pomanjkanje vode, preveč ali premalo dušika in pomanjkanje opraševanja. Čeprav ne morete spremeniti vremena, pa lahko zagotovite, da je preostanek rastline močan, tako da uporabite gnojilo za paradižnik, pomagate pri opraševanju ter pazite na zalivanje.

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Razpoke na sadežu Razpoke se pojavijo na zrelih paradižnikih, običajno v krogih. Včasih te razpoke žuželke uporabijo kot priložnost, da pojedo sadež, ptice pa napadejo razpokan plod. Vroče in deževno vreme povzroči razpok sadja. Po dolgem suhem obdobju je paradižnik žejen. Rastline lahko po prvih močnih padavinah hitro prevzamejo vodo, tako plod nabrekne in nastane pokanje. Čeprav dežja ne morete nadzorovati, pa lahko paradižnik v rastni sezoni enakomerno zalivate. To rastlini preprečuje, da bi bila tako žejnia, da bi med močnim nalivom posrkala preveč deževnice.

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Zvijanje listov Zrele rastline paradižnika nenadoma zvijejo svoje liste, zlasti starejše liste blizu dna. Zunanji listi se zvijajo proti sredini. Včasih prizadene do 75 % rastline. Vzrok so visoke temperature, vlažna tla in preveč obrezovanja. Čeprav je videti grdo, zvit list ne bo vplival na razvoj paradižnika. Izogibajte se pretiranemu obrezovanju in pazite, da v tla odteče vsa odvečna voda. Pikasti, lisasti, potemneli listi Na listih paradižnika ste našli črne pike ali lise. Vsaka točka začne razvijati značilne koncentrične kroge. Vzrok je v glivi Alternaria solani, ki povzroča črno listno pegavost. Ta gliva lahko pozimi živi v tleh, tako da če so vaše rastline imele težave pred tem in če ste posadili paradižnik na povsem isto mesto, je velika verjetnost, da se bo to zgodilo tudi letos. Kolobarjenje preprečuje, da bi nove rastline zbolele za boleznijo. Pazite, da se paradižnik, jajčevci ali paprika ne sadijo na isto mesto vsako leto, saj se lahko vsi okužijo s tem. Z vrtnim fungicidom lahko zdravimo okužene rastline.

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Rumene, bele, papirnate pege Rastline so videti zdrave, sadež se normalno razvija, ko pa paradižnik zori, se na rdeči lupini delajo rumene, bele ali papirnate pege, kar ustvarja neprijeten videz in slab okus. Vzrok je v sončnih opeklinah. Opekline se običajno pojavljajo na rastlinah, ki so močno obrezane in je veliko sadežev izpostavljenih sončnim žarkom. Pustite vsaj nekaj listov in vej, da bodo sadeži imeli senco. Temni krogi na sadežu Ko paradižnik dozori, se na dnu paradižnika pojavi temen krog, ki je videt kot tarča. Področje je ugreznjeno in mehko na otip. Ko prerežete paradižnik, je notri črno kašasto mesto, ki je videti kot gniloba. Vzrok je gliva Colletotrichum phomoides, ki ljubi vroče, vlažno vreme in povzroča antraknozo. Pazite na zalivanje, voda naj kaplja na korenine, ne na liste rastlin. Siva plesen Sivo plesen je enostavno najti na rastlinah paradižnika, saj je videti, kot da je nekdo list posul z belim prahom. Če glive pustite, da uspevajo, bodo listi paradižnika postali rumeni in potem rjavi. Plesen na paradižniku je pogostejša v rastlinjakih kot na prostem na vrtu zaradi pomanjkanja pretoka zraka in visoke vlažnosti. Najboljši način za preprečevanje je uporaba preventivnega pršila z bakrom ali fungicid.

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Rumenorjave pege na listih Ko rastline začnejo razvijati sadež, na spodnjih listih izbruhnejo rumenorjave pege, v središču pa se pojavijo črne pike. List umre in odpade. Povzročitelj je gliva, imenovana Septoria lycopersici, ki okuži listje. Izogibajte se zalivanju paradižnika z vrha, saj s pršenjem spore porinemo na tla in tako se nadaljuje krog bolezni. Upoštevajte kolobar, krepite rastline z njivsko preslico, ostanke rastlin zažgite.