Več veterinarjev in veterinarskih tehnikov je za Insider povedalo, kaj ljudje pogosto počnejo in s tem škodujejo mačkam.

1. Ne silite z ljubkovanjem, če ga mačka noče

Naj mačka pride k vam in vam izkaže svojo naklonjenost. Naučite se prepoznavati, kdaj mačka želi, da jo pustite pri miru. Veterinarka Wendy Hauser pravi, da lastniki mačk pogosto diktirajo čas za druženje ali crkljanje, ne glede na to, ali je mačka razpoložena za to, kar so si takrat zamislili. "Čeprav mačke ljubijo človeško pozornost, je vseeno ne marajo toliko kot psi in jo želijo pod svojimi pogoji."

icon-expand Ne kaznujte jih. FOTO: Dreamstime

2. Preden prinesete v dom novo rastlino, se prepričate, ali je varna za mačke

Preden se odločite za okrasitev doma z rastlino, se prepričajte, da ni strupena za mačke, kot je na primer lilija – cvet je namreč zanje strupen, uživanje katerega koli dela te rastline povzroči pri mačkah odpoved ledvic ali jih celo ubije.

Preberi še S tem nikar ne hranite mačk

3. Mački ne dovolite, da se igra z volneno klobko

Veterinarska tehnica Jaimee Alsing opozarja, da je preja ali volnena klobka za mačke lahko zelo nevarna. "Požiranje preje povzroči to, kar veterinarji imenujejo linearno tuje telo'. Vrvica lahko stisne črevesje, ko jo poskušajo prebaviti, kar lahko povzroči propad dela črevesja, ki ga je treba kirurško odstraniti."

4. Ne učite je, da se igra z rokami

Mačke imajo rade, ko se nekaj premika, zato jih boste radi izzivali z laserjem ali drugo svetlobo, vendar jim pri igranju ne nastavljajte rok kot vabo. "Če meni, da so vaše roke nekaj, kar bi lahko 'lovila', bo igranje z mačko verjetno hitro postalo neprijetno in potencialno nevarno," opozarja veterinarka in svetuje, da pri igri vedno uporabljate predmet, igračo, na katero se bo mačka osredotočila.

Preberi še Ali se lahko mačka naleze prehlada od človeka?

5. Ne kaznujte jih

Izobraževanje mačk in psov se popolnoma razlikuje in dviganje glasu na mačko ima lahko negativne posledice. "Mačke nikoli ne smejo biti kaznovane neposredno, ustno ali fizično." Takšne metode so pri mačkah povsem napačne. "Mačke so zelo občutljive na glasne zvoke in povišane glasove, ki jih prestrašijo, osebo, ki takšne zvoke proizvaja, pa začnejo dojemati kot grožnjo in se ji izogibajo."

icon-expand Ne učite je, da se igra z rokami. FOTO: Dreamstime

6. Mačke ne hranite samo s suho hrano

Po besedah veterinarja so mačke prilagojene na življenje v suhem okolju in skorajda ne pijejo, če dobijo vso vodo, ki jo potrebujejo, iz hrane. "Mačke nimajo pogosto želje po tekočini, zato je hidracija s hrano izredno pomembna, četudi se zdi, da vaša mačka veliko pije, saj temu skoraj nikoli ni tako." Dovolj tekočine lahko pri mački prepreči številne zdravstvene težave, zato ji dajte vsaj en 'moker' obrok na dan. Druga pogosta napačna predstava je, da konzervirana mačja hrana povzroča debelost zaradi maščobe, ki jo vsebuje. V resnici je mokra hrana manj kalorična kot suha, ker je v konzervi večji delež vode.

7. Ne dajajte jim mleka

Mačke imajo na splošno rade mleko, ker je sladko, vendar ni dobro zanje. Večina mačk namreč ne prenaša laktoze, zato jim lahko kravje mleko povzroča resne zdravstvene težave. "Mleko nima ničesar, kar je potrebno za hranjenje mačk, in čeprav se vam morda zdi, da ljubljenčku privoščite okusno poslastico, bodo imele mnoge mačke zaradi tega hude bolečine v trebuhu in druge težave."

Preberi še Ali komar lahko piči mačko ali psa?

8. Če mačkam dajete meso ali ribe, se prepričajte, da v njih ni kosti

Kosti so resna nevarnost za mačke in pse. Večina perutninskih kosti je zelo nevarna, ker se lahko zataknejo v grlu, želodcu ali črevesju živali. Poskrbite, da ribe ali meso, ki ga daste svoji mački, nima kosti, če mačka slučajno pogoltne kost, pa za vsak primer pokličite veterinarja.

9. Mačkam ne dajajte zdravil, namenjenih psom ali ljudem

icon-expand Mačka FOTO: Shutterstock

Zdravila za ljudi in pse lahko mačkam bolj škodijo kot koristijo. Nikoli ne dajte mački zdravil, ne da bi se posvetovali z veterinarjem. Čeprav pomagajo nam ali našim psom, so lahko nevarna za mačke: "Paracetamol, aktivna sestavina mnogih zdravil proti bolečinam, je na primer zelo toksičen za mačke."

10. Mačke ne puščajte same več kot 24 ur

Na splošno velja, da so mačke bolj neodvisne od psov in da lahko bolje skrbijo zase. A čeprav so verjetno samostojnejše kot psi, mačke niso tako samostojne in samozadostne, da bi lahko bile cele dneve same, tudi če imajo dovolj hrane in vode: "Tudi mačke ne marajo, da bi jih dlje časa pustili same, zato se, če morate potovati, dogovorite s prijateljem ali sosedom, da jih obišče vsaj enkrat na dan – in idealno bi bilo, da se takrat na kratko poigra z njo."

icon-expand Ne prezrite sprememb v vedenju mačk . FOTO: Dreamstime

11. Ne brijte mačke (razen če za to obstaja zdravstveni razlog)

Čeprav se na družabnih omrežjih občasno pojavijo nekateri novi prikupni trendi mačjih pričesk (na primer tisti, zaradi katerih so videti kot dinozavri), naj vas to ne premami – mačke imajo dlako z razlogom: "Dlaka jim pomaga uravnavati telesno temperaturo in pozimi zadržuje toploto, poleti pa jih hladi, zato ni dobro spremeniti pričeske in skrajšati dlako zgolj iz estetskih razlogov – razen če pride do britja zaradi zdravstvenih razlogov."

12. Ne prezrite sprememb v vedenju mačk