Kdaj je pravi čas za rezljanje buč?

V naslednjih dnevih in tednih se bodo tudi pri nas začele množiti izrezljane buče, ki s strašljivimi izrazi kukajo z oken in vhodov hiš. Tradicija, ki sicer izhaja z Irske, se je v zadnjih desetletjih uveljavila tudi pri nas. Zakaj ravno buče? Katere so prave in kdaj je pravi čas za rezljanje, da bodo zdržale do noči čarovnic?