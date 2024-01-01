S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.
Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.
Odkrijte Cluttercore, nov trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos" in ustvarjanje doma, polnega spominov ter osebnih zgodb. Odkrijte, kako lahko z uporabo obstoječih predmetov in premišljeno postavitvijo dosežete topel in vizualno bogat prostor, ki odraža vas.
Dom ni zgolj prostor, kjer živimo, ampak je naše zatočišče in kraj, kjer se počutimo varno, sproščeno in povezano. Zato pri opremljanju ni pomembna le praktičnost, temveč tudi premišljena izbira barv, materialov in slogov, saj vsaka podrobnost vpliva na naše počutje in kakovost bivanja. Kakšni so zadnji trendi notranjega oblikovanja in kako opremiti dom, v katerem se bomo počutili domače in udobno? Preverite v nadaljevanju članka.
Dom lahko hitro postane dolgočasen in brez življenja, ne da bi točno vedeli, kaj mu manjka. V tem članku bomo raziskali najpogostejše napake pri opremljanju doma in poiskali preproste rešitve, s katerimi ga lahko naredite bolj zanimivega in prijetnega.
Božič je pred vrati, zato je skrajni čas, da začnemo okraševati svoje domove. Skandinavski slog, ki je v zadnjih letih vse bolj priljubljen, je znan po svoji funkcionalnosti in naravnih elementih, ki v naš dom prinašajo eleganten pridih. V tem času glavno vlogo prevzame praznična miza, ki je osrednji element božičnih druženj.
Praznični december s seboj prinaša božično okrašene domove ter veselo praznovanje z najbližjimi. V tem čarobnem času se z družino in prijatelji zberemo ob bogato obloženih mizah, skupaj praznujemo in ustvarjamo nove spomine. Da pa bi bili ti trenutki še bolj praznično obarvani, lahko poskrbimo z lepo urejenim jedilnim prostorom.
Letošnji trend božičnih smrek prevladuje bele smrekice, ki so postale pravi hit v praznični okrasitvi. Čiste bele veje ustvarjajo eleganten in minimalističen videz, ki omogoča, da okraski resnično izstopajo.
V naslednjih dnevih in tednih se bodo tudi pri nas začele množiti izrezljane buče, ki s strašljivimi izrazi kukajo z oken in vhodov hiš. Tradicija, ki sicer izhaja z Irske, se je v zadnjih desetletjih uveljavila tudi pri nas. Zakaj ravno buče? Katere so prave in kdaj je pravi čas za rezljanje, da bodo zdržale do noči čarovnic?
V vsakem domu se najdejo embalaže čistil, lakov, barv in kozmetičnih izdelkov. Na večini izmed njih boste našli oznake, kot so dražilno, jedko, okolju nevarno, oksidativno, vnetljivo ali strupeno. Zato ni vseeno, kako te snovi v domu shranjujete in kako se znebite njihovih ostankov in embalaž. Kazen za kršitelje je lahko visoka.
Pomad je popoln čas za razmislek o tem, kaj bi lahko v svojem življenju spremenili ali izboljšali. Dobro je začeti kar pred lastnim pragom, natančneje - na svojem vrtu. Preberite si deset okolju prijaznih trikov za še bolj zdrav in zelen vrt.
Po mnenju strokovnjakov so to najbolj priljubljeni trendi v dekorju, ki jih najdete v domovih generacije Z.