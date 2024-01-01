Dominvrt.si
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Gradnja

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Enostavni triki za popestritev kopalnice
Triki

S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.

Dekor

Trendi te sezone: Najlepše barvne kombinacije za božično drevo

Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.

Cluttercore: trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos"
Dekor

Odkrijte Cluttercore, nov trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos" in ustvarjanje doma, polnega spominov ter osebnih zgodb. Odkrijte, kako lahko z uporabo obstoječih predmetov in premišljeno postavitvijo dosežete topel in vizualno bogat prostor, ki odraža vas.

Trendi, ki jih bomo videvali tudi čez 30 let
Interier

Dom ni zgolj prostor, kjer živimo, ampak je naše zatočišče in kraj, kjer se počutimo varno, sproščeno in povezano. Zato pri opremljanju ni pomembna le praktičnost, temveč tudi premišljena izbira barv, materialov in slogov, saj vsaka podrobnost vpliva na naše počutje in kakovost bivanja. Kakšni so zadnji trendi notranjega oblikovanja in kako opremiti dom, v katerem se bomo počutili domače in udobno? Preverite v nadaljevanju članka.

Triki, s katerimi lahko polepšate svoj dolgočasni dom
Interier

Dom lahko hitro postane dolgočasen in brez življenja, ne da bi točno vedeli, kaj mu manjka. V tem članku bomo raziskali najpogostejše napake pri opremljanju doma in poiskali preproste rešitve, s katerimi ga lahko naredite bolj zanimivega in prijetnega.

Ta dodatek na praznični mizi ne sme manjkati
Zadovoljna.si

Božič je pred vrati, zato je skrajni čas, da začnemo okraševati svoje domove. Skandinavski slog, ki je v zadnjih letih vse bolj priljubljen, je znan po svoji funkcionalnosti in naravnih elementih, ki v naš dom prinašajo eleganten pridih. V tem času glavno vlogo prevzame praznična miza, ki je osrednji element božičnih druženj.

Dekor

Nasveti za čudovito božično mizo, s katero boste očarali svoje goste

Praznični december s seboj prinaša božično okrašene domove ter veselo praznovanje z najbližjimi. V tem čarobnem času se z družino in prijatelji zberemo ob bogato obloženih mizah, skupaj praznujemo in ustvarjamo nove spomine. Da pa bi bili ti trenutki še bolj praznično obarvani, lahko poskrbimo z lepo urejenim jedilnim prostorom.

Kako okrasiti belo smrečico
Dekor

Letošnji trend božičnih smrek prevladuje bele smrekice, ki so postale pravi hit v praznični okrasitvi. Čiste bele veje ustvarjajo eleganten in minimalističen videz, ki omogoča, da okraski resnično izstopajo.

Kdaj je pravi čas za rezljanje buč?
Dekor

V naslednjih dnevih in tednih se bodo tudi pri nas začele množiti izrezljane buče, ki s strašljivimi izrazi kukajo z oken in vhodov hiš. Tradicija, ki sicer izhaja z Irske, se je v zadnjih desetletjih uveljavila tudi pri nas. Zakaj ravno buče? Katere so prave in kdaj je pravi čas za rezljanje, da bodo zdržale do noči čarovnic?

Ne le, da je nevarno, kazen je 5.000 evrov!
Trend

V vsakem domu se najdejo embalaže čistil, lakov, barv in kozmetičnih izdelkov. Na večini izmed njih boste našli oznake, kot so dražilno, jedko, okolju nevarno, oksidativno, vnetljivo ali strupeno. Zato ni vseeno, kako te snovi v domu shranjujete in kako se znebite njihovih ostankov in embalaž. Kazen za kršitelje je lahko visoka.

10 okolju prijaznih namigov za bolj zelen vrt
Trend

Pomad je popoln čas za razmislek o tem, kaj bi lahko v svojem življenju spremenili ali izboljšali. Dobro je začeti kar pred lastnim pragom, natančneje - na svojem vrtu. Preberite si deset okolju prijaznih trikov za še bolj zdrav in zelen vrt.

Dom

To so top trendi generacije Z

Po mnenju strokovnjakov so to najbolj priljubljeni trendi v dekorju, ki jih najdete v domovih generacije Z.

Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
motovilec
