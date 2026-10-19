1. Gozdno zelena za eleganten vhod

Gozdno zelena je odlična izbira za tiste, ki želijo barvno popestritev, vendar ne marajo kričečih odtenkov. Na svetli fasadi ustvari izrazit kontrast, ob lesu in kamnu pa deluje naravno in umirjeno. Najlepše se poda hišam, obdanim z drevesi in grmovnicami. Za dovršen videz jo kombiniramo z medeninasto kljuko, črnimi zunanjimi svetili ali velikimi lonci z zelenjem.

icon-expand Gozdno zelena za eleganten vhod FOTO: Adobe Stock

2. Mornarsko modra za brezčasen videz

Mornarsko modra je primerna za sodobne hiše in klasične stavbe. Deluje prefinjeno, vendar ni tako stroga kot črna, zato je dobra izbira za vse, ki si želijo temnejših vrat brez pretirane dramatičnosti. Lepo se ujema z belo, svetlo sivo in peščeno fasado. Če želimo poudariti vhod, lahko dodamo svetlejši okvir ali okrasno kljuko v kovinskem odtenku.

3. Terakota za toplino in mediteranski pridih

Terakota, ki spominja na žgano glino, v prostor pred vhodom vnese toplino. Še posebej dobro se obnese pri hišah s kremno ali peščeno fasado, lesenimi detajli in naravnim kamnom. Odtenek je primeren tudi za domove z mediteranskim vrtom, sivko ali oljkami. Pri opečnih fasadah pa velja preveriti, ali se barvi dopolnjujeta, saj lahko preveč podobna tona zabrišeta obliko vhoda.

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4. Umazano bela za svetel in urejen vhod

Čista bela je lahko precej hladna, zato je umazano bela zanimiva alternativa. Ima rahlo kremast podton, zaradi katerega deluje mehkeje in se lepo ujema z naravnimi materiali. Primerna je za hiše, pri katerih želimo ohraniti klasičen videz. Ker se na svetlih vratih hitreje opazijo umazanija in praske, izberemo kakovosten zunanji premaz, ki ga je mogoče preprosto čistiti.

5. Prašno rožnata za nekoliko drznejšo izbiro

Prašno rožnata je nežnejša od klasične rožnate, zato ne deluje pretirano sladkobno. Navdih črpa iz obmorskih hiš in podeželske arhitekture, kjer barvna vrata pogosto dopolnjujejo preprosto fasado in cvetoče rastline. Ta odtenek je najbolj primeren za tiste, ki želijo vhodu dodati osebnost. Ob beli ali svetlo bež fasadi pride lepo do izraza, ne da bi prevzel vso pozornost.

icon-expand Prašno rožnata za nekoliko drznejšo izbiro. FOTO: Adobe Stock

Kako izbrati barvo, ki se bo podala vaši hiši?

Pred nakupom barve upoštevamo predvsem tri dejavnike: odtenek fasade, barvo strehe in materiale okoli vhoda. Temna vrata lahko na svetli hiši ustvarijo lep kontrast, medtem ko so pri temnejši fasadi pogosto primernejši svetlejši ali toplejši toni. Pomembna je tudi svetloba. Barva, ki je v trgovini videti umirjena, je lahko na neposrednem soncu precej izrazitejša. Zato odtenek najprej preizkusimo na manjši površini in ga opazujemo zjutraj, opoldne ter zvečer. Pri barvanju ne pozabimo na pripravo podlage. Vrata morajo biti čista, suha in primerno obrušena, izbrani premaz pa mora ustrezati materialu in zunanji uporabi. Trendi za leto 2027 ponujajo veliko možnosti, vendar ni treba izbrati najbolj modne barve za vsako ceno. Gozdno zelena in mornarsko modra sta primerni za bolj umirjen, eleganten videz, terakota in prašno rožnata pa omogočata več igrivosti. Najboljša izbira je tista, ki dopolni arhitekturo hiše in vam bo všeč tudi čez nekaj let.

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