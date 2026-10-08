Kaj danes pomeni sodoben dom? Ne gre več le za privlačno urejene prostore, temveč tudi rešitve, ki nam olajšajo vsakdanja opravila, prihranijo čas in se prilagodijo našemu načinu življenja. Toda tehnični podatki pogosto ne povedo celotne zgodbe. Kako izbrati vzmetnico, ki ustreza vašim spalnim navadam? Kakšen je občutek v položaju Zero Gravity? Kako sodobne televizijske tehnologije prikazujejo barve, črno in podrobnosti? In katere razlike je mogoče zares opaziti šele ob neposredni primerjavi? Odgovore na takšna vprašanja lahko obiskovalci poiščejo na Festivalu inovacij), ki se bo 10. oktobra zaključil v trgovinah Harvey Norman Ljubljana in Maribor. Zadnji festivalski dan prinaša dva različna programa, predstavitve v živo, praktične prikaze in nasvete ekipe Harvey Norman.

Prvi festivalski utrinki

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Dosedanji dogodki so pokazali, da sodobnih rešitev ni dovolj le opisovati. Treba jih je videti, slišati in preizkusiti. Obiskovalci so lahko spremljali pripravo napolitanske pice, spoznavali novosti na področju nege perila, robotskega čiščenja in povezovanja naprav ter odkrivali uporabne možnosti umetne inteligence. Del programa je bil namenjen tudi ergonomiji domačega delovnega prostora, spremljanju zdravja ter sodobnim tehnologijam. Za dodatno popestritev je skrbel Robot Jože, ki je preizkusil položaj Zero Gravity, spremljal pripravo pic, si ogledal pralni stroj s tremi bobni Candy MultiWash in med festivalskimi obveznostmi našel celo čas za druženje z varnostnikom. Festival pa pred zaključkom pripravlja še dva vsebinsko različna programa.

Zadnji festivalski dan: boljši spanec ter vrhunska slika

Festival inovacij se bo 10. oktobra zaključil z dvema vsebinsko različnima programoma. V Ljubljani bodo obiskovalci odkrivali svojo pot do boljšega spanja, preizkušali različne vzmetnice in spoznali položaj Zero Gravity. V Mariboru pa bodo v ospredju sodobne televizijske tehnologije, ki jih je najbolje primerjati tam, kjer njihove razlike zares pridejo do izraza: v živo. Več informacij o celotnem programu: Festival inovacij v Ljubljani in Mariboru

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V Ljubljani do boljšega spanja

Kaj najpogosteje moti naš spanec in kako izbrati spalno rešitev, ki nam resnično ustreza? Program v trgovini Harvey Norman Ljubljana bo namenjen vprašanjem, ki se pogosto pojavijo pri izbiri vzmetnice in urejanju spalnega okolja. Obiskovalci bodo lahko preizkusili različne vzmetnice, svetovalcem predstavili svoje spalne navade ter izvedeli več o dejavnikih, ki vplivajo na kakovosten počitek. Predstavitve bodo obravnavale najpogostejše mite o spanju, izbiro prave vzmetnice, podporo zdravemu hrbtu in udobje, ki ga poznamo iz vrhunskih hotelov. Ob 17. uri bodo obiskovalci lahko podrobneje spoznali tudi položaj Zero Gravity, ki je zasnovan za občutek udobja, razbremenitve in sprostitve.

V Mariboru o tehnologijah, ki spreminjajo televizijsko sliko

Tehnični podatki lahko povedo veliko, ne morejo pa v celoti prikazati izkušnje pred zaslonom. V trgovini Harvey Norman Maribor bodo zato 10. oktobra v ospredju najnovejše televizijske tehnologije ter razlike v prikazu barv, črne, kontrasta in podrobnosti. Program bo obiskovalcem omogočil, da na enem mestu spoznajo različne pristope vodilnih proizvajalcev. Predstavitve bodo med drugim namenjene povezovanju televizorja z drugimi napravami v domu, tehnologiji True RGB, zaslonom OLED, RGB Mini LED in naprednim procesorjem slike. Obiskovalce bo v Mariboru pričakal tudi Robot Jože, ki bo poskrbel, da bo spoznavanje televizijskih tehnologij nekoliko manj tehnično in precej bolj zabavno.

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Še zadnja priložnost za obisk Festivala inovacij

Festival inovacij bo svoja vrata odprl le še 10. oktobra. Obiščite trgovino Harvey Norman Ljubljana ali Maribor, primerjajte različne rešitve, zastavite vprašanja svetovalcem in poiščite tiste, ki najbolje ustrezajo vašemu domu in vsakdanu.

Preverite urnike in celoten program na strani: Festival inovacij.