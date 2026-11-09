Koliko dosega dejansko potrebujete pri rabljenem električnem avtomobilu?

Doseg je eno prvih vprašanj, ki si jih zastavijo kupci električnih avtomobilov. Proizvajalci pri novih modelih oglašujejo tudi več kot 500 kilometrov dosega, medtem ko imajo številni cenovno dostopni rabljeni avtomobili precej skromnejše zmogljivosti. Toda ali povprečen voznik res potrebuje tako veliko baterijo? Odgovor je odvisen predvsem od vsakodnevnih poti, možnosti polnjenja in načina uporabe avtomobila. Za številne voznike je lahko tudi rabljen električni avtomobil z dosegom okoli 200 kilometrov povsem uporabna izbira.

Koliko kilometrov dejansko prevozite vsak dan?

Pri izbiri električnega avtomobila je najpomembneje razumeti lastne vozne navade. Veliko kupcev razmišlja predvsem o najdaljši poti, ki jo občasno opravijo, čeprav avtomobil večino časa uporabljajo za precej krajše razdalje. Voznik, ki ima do službe 20 kilometrov, vsak dan za prihod in odhod porabi približno 40 kilometrov. Če dodamo še obisk trgovine, prevoz otrok in druge opravke, lahko njegova dnevna kilometrina znaša okoli 50 do 60 kilometrov. Pri takšnem načinu uporabe lahko električni avtomobil z dejanskim dosegom 200 kilometrov večino dnevnih potreb pokrije brez težav. Če ima voznik možnost rednega polnjenja doma, morda niti ne bo potreboval vsakodnevnega polnjenja. Drugače je pri nekom, ki se vsak dan vozi 100 kilometrov ali več, pogosto uporablja avtocesto ali nima zanesljivega dostopa do polnilnice. V takšnem primeru je večja baterija precej pomembnejša. Praktično izhodišče je zato preprosto: pred nakupom preverite običajno dnevno kilometrino, najdaljše redne poti in možnosti polnjenja. Avtomobil mora predvsem zanesljivo pokrivati vaše dejanske potrebe.

Uradni doseg WLTP ni enak dejanskemu dosegu

Pri primerjavi električnih avtomobilov se pogosto srečamo s podatkom WLTP. Gre za standardiziran preizkus, ki omogoča primerjavo porabe in dosega različnih vozil v določenih testnih razmerah. Toda doseg, naveden v tehničnih podatkih, se lahko precej razlikuje od tistega, ki ga avtomobil doseže v vsakodnevnem prometu. Na porabo električne energije vplivajo predvsem hitrost vožnje, zunanja temperatura, uporaba ogrevanja ali klimatske naprave, relief ceste in način pospeševanja. Pri rabljenih avtomobilih se tem dejavnikom pridruži še staranje baterije. Razlike so lahko še posebej izrazite pozimi. Nemški avtomobilski klub ADAC je januarja 2026 preizkusil 14 sodobnih družinskih električnih avtomobilov pri temperaturi 0 C in simulirani avtocestni vožnji. Čeprav so imeli vsi testirani modeli uradni doseg WLTP najmanj 500 kilometrov, nobeden ni zmogel približno 580 kilometrov dolge poti brez vmesnega polnjenja. To potrjuje, da je pri izbiri vozila pomembneje poznati realen doseg v različnih razmerah kot zgolj največjo številko iz prodajnega kataloga. Podrobnejše informacije o električnih vozilih, tehnologiji baterij in njihovih zmogljivostih ponujajo tudi novice iz sveta avtomobilizma na portalu DoberAvto.si, kjer so objavljeni praktični nasveti za kupce in voznike.

Koliko na doseg vpliva starost baterije?

Baterija električnega avtomobila sčasoma izgublja del svoje prvotne zmogljivosti. Ta proces imenujemo degradacija, njegova hitrost pa je odvisna od tehnologije baterije, temperature, načina polnjenja in uporabe avtomobila. Pomembno je, da starost baterije sama po sebi še ne pomeni, da bo njen doseg bistveno slabši. Po raziskavi podjetja Geotab, objavljeni januarja 2026, je bila povprečna letna degradacija baterij 2,3 odstotka. Analiza je zajela več kot 22.700 električnih avtomobilov različnih znamk in modelov. Raziskava je pokazala tudi, da lahko pogosta uporaba zelo zmogljivih hitrih polnilnic pospeši staranje baterije. Kljub temu gre za povprečje, ki ne napoveduje stanja posameznega rabljenega avtomobila. Nekatere baterije ohranijo zelo velik delež prvotne kapacitete tudi po več letih, druge pa se zaradi načina uporabe starajo hitreje. Zato je pred nakupom smiselno preveriti podatek State of Health oziroma SoH. Ta v odstotkih prikazuje ocenjeno trenutno kapaciteto baterije glede na njeno prvotno zmogljivost. Če ima baterija SoH 90 odstotkov, to v osnovi pomeni, da je ohranila približno 90 odstotkov začetne uporabne kapacitete. Natančnost podatka je odvisna od načina diagnostike, zato je priporočljiv neodvisen pregled baterije.

Koliko kilometrov pomeni manjša baterija v praksi?

Za lažjo predstavo si oglejmo informativni primer rabljenega električnega avtomobila, ki je imel kot nov 40 kWh uporabne kapacitete baterije. Če je njeno trenutno stanje SoH 90 odstotkov, ima voznik na voljo približno 36 kWh uporabne energije. Ob povprečni porabi 18 kWh na 100 kilometrov bi takšen avtomobil teoretično lahko prevozil okoli 200 kilometrov. Če bi se poraba zaradi nizkih temperatur in hitrejše vožnje povečala na 24 kWh na 100 kilometrov, bi se doseg zmanjšal na približno 150 kilometrov. Gre za poenostavljen izračun, ki ne upošteva vseh izgub in posebnosti posameznega vozila, vendar dobro ponazarja vpliv porabe energije. V praksi je priporočljivo ohraniti tudi nekaj rezerve, predvsem pozimi in na daljših poteh. Če je načrtovan doseg 150 kilometrov, ni smiselno vsakodnevne poti načrtovati tako, da bi na cilj prispeli s skoraj prazno baterijo. Prav tako ni nujno, da voznik vsakokrat uporablja celotno kapaciteto od 100 do 0 odstotkov. Pri običajnem polnjenju lahko uporablja ožji razpon napolnjenosti, odvisno od priporočil proizvajalca in dejanskih potreb.

Ali so rabljeni električni avtomobili z dosegom 150 do 200 kilometrov dovolj uporabni?

Za mestno in primestno vožnjo je lahko takšen doseg povsem zadosten. Predvsem za gospodinjstva, ki imajo možnost domačega polnjenja ali uporabljajo električni avtomobil kot drugo družinsko vozilo. Kupci danes lahko izbirajo med različnimi modeli starejših generacij, ki so bili kot novi precej dražji. Na trgu se pojavljajo Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Ioniq Electric in drugi avtomobili, ki lahko ob ustrezno ohranjeni bateriji še vedno ponudijo praktično vsakodnevno mobilnost. Še posebej zanimivi so lahko rabljeni električni avtomobili v cenovnem razredu do 10.000 evrov. Pri teh modelih je pomembno primerjati različice baterij, stanje posameznega vozila in dejanske potrebe voznika, saj lahko avtomobili istega modela ponujajo zelo različen doseg. Za tiste, ki večinoma vozijo po mestu, je lahko starejši električni avtomobil z manjšo baterijo racionalna izbira. Vozniki, ki pogosto potujejo na daljše relacije, pa bodo verjetno bolj zadovoljni z modelom, ki omogoča večji doseg in hitrejše polnjenje.

Pri daljših poteh je hitrost polnjenja skoraj tako pomembna kot doseg

Velikost baterije ni edini dejavnik, ki določa uporabnost električnega avtomobila. Pomembno je tudi, koliko časa voznik potrebuje za njeno ponovno polnjenje. Dva avtomobila s podobnim dosegom imata lahko zelo različne zmogljivosti polnjenja. Eden lahko podpira razmeroma hitro polnjenje z enosmernim tokom, drugi pa za primerljivo količino energije potrebuje precej več časa. To je še posebej pomembno pri starejših električnih avtomobilih. Nekateri modeli podpirajo manjše moči polnjenja, uporabljajo drugačne priključke ali sploh nimajo možnosti hitrega polnjenja z enosmernim tokom. Pred nakupom je zato priporočljivo preveriti, kakšno vrsto priključka ima avtomobil, kakšna je njegova dejanska hitrost polnjenja in koliko časa potrebuje za polnjenje na domači oziroma javni polnilnici. Če avtomobil uporabljate skoraj izključno za krajše poti, lahko počasnejše polnjenje predstavlja le manjšo nevšečnost. Pri pogostih daljših potovanjih pa lahko bistveno vpliva na udobje uporabe.

Pred nakupom preverite baterijo in stroške lastništva

Pri nakupu rabljenega električnega avtomobila je pregled baterije eden najpomembnejših korakov. Priporočljivo je pridobiti diagnostično poročilo oziroma certifikat o njenem stanju, preveriti servisno zgodovino in opraviti preizkusno vožnjo. Nemški ADAC kupcem rabljenih električnih avtomobilov posebej priporoča preverjanje SoH in opozarja, da so razlike med posameznimi vozili lahko velike. Diagnostični pregled lahko razkrije tudi nepravilnosti, ki jih med običajno kratko preizkusno vožnjo ni mogoče zaznati. Ob tem je treba upoštevati še stroške zavarovanja, pnevmatik, rednega vzdrževanja in morebitnih popravil. Starejši električni avtomobil je lahko ugoden za uporabo, vendar je pomembno preveriti tudi razpoložljivost rezervnih delov in morebitne preostale garancije. Če nakup zahteva financiranje, je smiselno primerjati še možnosti, kot sta leasing ali kredit za avto. Pri tem ni pomembna samo višina mesečnega obroka, temveč tudi skupni strošek financiranja in obdobje, v katerem nameravate avtomobil uporabljati. Cenovno ugoden električni avtomobil z ustreznim dosegom lahko pomeni razmeroma nizke stroške mobilnosti, vendar le, če je njegova tehnična ohranjenost primerna in ustreza dejanskim potrebam kupca.

Najboljši doseg je tisti, ki ustreza vašim potrebam