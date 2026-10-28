Oddajanje apartmajev in počitniških hiš je lahko odlična priložnost za dodaten zaslužek ali celo samostojno poslovno pot. Toda za uspešno oddajanje nista dovolj le privlačna lokacija in kakovostno opremljena nastanitev. Zelo pomembno je tudi, kako učinkovito dosežete potencialne goste in jih prepričate, da izberejo prav vašo ponudbo. Mnogi lastniki apartmajev se pri pridobivanju gostov zanašajo predvsem na uveljavljene platforme, kot sta Booking.com in Airbnb. Čeprav omogočajo dostop do velikega števila potencialnih gostov, prinašajo tudi določene omejitve, predvsem glede provizij, predstavitve nastanitve in neposrednega stika z obiskovalci. Lastna spletna stran je lahko pomembna konkurenčna prednost, saj omogoča večjo prepoznavnost nastanitve, profesionalnejšo predstavitev apartmaja in več nadzora nad poslovanjem.

1. Več neposrednih rezervacij in manj provizij

Ena največjih prednosti lastne spletne strani je možnost pridobivanja neposrednih rezervacij. Portali za rezervacijo nastanitev sicer predstavljajo učinkovit način za doseganje novih gostov, vendar za svoje storitve zaračunavajo provizijo. Ta lahko pri večjem številu rezervacij predstavlja precejšen strošek. Če imate svojo spletno stran, lahko gostje informacije o nastanitvi poiščejo neposredno pri vas. Preverijo lahko razpoložljivost, si ogledajo ponudbo in vam pošljejo povpraševanje, ne da bi morali komunikacijo nujno opraviti prek posredniške platforme. Prednosti neposrednih rezervacij vključujejo: - manjšo odvisnost od rezervacijskih platform, - možnost zmanjšanja stroškov provizij, - neposredno komunikacijo s potencialnimi gosti, - večjo prilagodljivost pri oblikovanju posebnih ponudb, - lažje vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z gosti. Pomembno je poudariti, da lastna spletna stran ne pomeni nujno opustitve obstoječih rezervacijskih kanalov. Najboljša rešitev je pogosto kombinacija obeh pristopov, saj lahko tako izkoristite prednosti različnih načinov pridobivanja rezervacij.

2. Večja prepoznavnost na Googlu in v orodjih AI

Ko potencialni gost išče nastanitev, pogosto začne z iskanjem na Googlu. Uporabi lahko izraz, kot je apartma Bled, počitniška hiša Bohinj ali apartma z bazenom v Istri. Če imate lastno spletno stran, njeno vsebino brez težav prilagodite takšnim iskanjem. Pri iskanju turističnih nastanitev se vse pogosteje uporabljajo tudi orodja umetne inteligence, kot sta ChatGPT in Gemini. Jasno predstavljene informacije o apartmaju na lastni spletni strani povečujejo možnosti, da tovrstni sistemi vašo nastanitev odkrijejo in jo vključijo med predloge za uporabnike. Pri tem je pomembna tudi izbira ustreznega spletnega naslova oziroma domene. Ta naj bo kratka, zapomljiva in povezana z imenom nastanitve. Za apartma z imenom Vila Luna bi bila na primer primerna domena vilaluna.si.

icon-expand Pri NEOSERV je registracija domene enostavna in cenovno ugodna. FOTO: NEOSERV.SI

Prvi korak je zato registracija domene, ki jo lahko opravite pri slovenskem ponudniku NEOSERV.si. Na voljo so vam številne domenske končnice, med katerimi so za ponudnike turističnih nastanitev posebej zanimive .SI, .COM in .EU. Lastna domena je pomembna tudi zato, ker vam omogoča dolgoročno uporabo spletnega naslova, ne glede na spremembe pravil ter delovanja spletnih portalov in družbenih omrežij.

3. Popoln nadzor nad predstavitvijo nastanitve

Pri predstavitvi apartmaja na spletnih portalih ste omejeni z njihovimi pravili in vnaprej določenimi predlogami. Fotografije, opisi, dodatne informacije in posebnosti nastanitve morajo biti prikazani v okviru razpoložljivih možnosti. Lastna spletna stran vam omogoča bistveno več svobode. Sami lahko odločate, kako boste predstavili apartma, katere fotografije boste izpostavili in kako boste obiskovalcem približali njegovo edinstveno zgodbo. Posebej pomembne so kakovostne fotografije notranjih prostorov, okolice in dodatnih ugodnosti. Gostom lahko predstavite tudi bližnje znamenitosti, pohodniške poti, kolesarske izlete, lokalno kulinariko in druge aktivnosti, zaradi katerih je vaša nastanitev zanimiva. Poleg fotografij in opisov lahko vključite tudi mnenja zadovoljnih gostov, odgovore na pogosta vprašanja ter praktične informacije o prihodu in nastanitvi. Tako potencialnim obiskovalcem že pred rezervacijo ponudite vse pomembne informacije.

4. Profesionalnejša podoba in več zaupanja

Pri rezervaciji nastanitve je zaupanje izjemno pomembno. Gostje želijo vedeti, komu zaupajo svoje podatke, kako lahko stopijo v stik z lastnikom in ali je ponudba verodostojna. Urejena spletna stran z lastno domeno, kakovostnimi fotografijami, jasno predstavljenimi pogoji rezervacije in kontaktnimi podatki pomembno prispeva h kredibilnosti ponudnika. Dodatno prednost predstavlja profesionalen e-poštni naslov. Namesto splošnega e-naslova pri brezplačnem ponudniku (npr. Gmail) lahko uporabljate naslov z imenom svoje nastanitve, na primer rezervacije@vilaluna.si, kar omogoča bolj prepoznavno in dosledno komunikacijo. Pomemben element zaupanja je tudi varnost spletne strani. SSLcertifikat omogoča šifrirano povezavo med brskalnikom obiskovalca in strežnikom, na katerem stran gostuje. Spletne strani z nameščenim certifikatom uporabljajo protokol HTTPS, ki je danes osnovni standard za varno komunikacijo na internetu.

icon-expand NEOSERV že od leta 2003 zagotavlja hitro, varno in zanesljivo gostovanje. FOTO: NEOSERV.SI

Če na spletni strani zbirate povpraševanja ali omogočate rezervacije, je ustrezna zaščita prenosa podatkov še posebej pomembna. Obiskovalcem tako zagotovite varnejšo komunikacijo, sami pa poskrbite za enega ključnih tehničnih temeljev zaupanja vredne spletne prisotnosti.

5. Dolgoročno grajenje prepoznavnosti nastanitve

Lastna spletna stran ni namenjena zgolj pridobivanju novih gostov. Predstavlja tudi pomembno orodje za krepitev prepoznavnosti apartmaja ali počitniške hiše. Zadovoljni gostje se radi vrnejo na lokacijo, kjer so preživeli prijeten dopust. Če si zapomnijo ime vaše nastanitve, bodo zagotovo našli tudi vaš spletni naslov, prek katerega bodo lahko naslednji oddih rezervirali neposredno pri vas. Spletna stran je tudi prostor za objavljanje sezonskih ponudb, posebnih paketov in informacij o dogodkih v okolici. Na blogu lahko predstavljate lokalne znamenitosti, ideje za izlete in koristne nasvete za goste. S takšnimi vsebinami obiskovalce spodbudite, da se vračajo na vašo stran. Pomembna prednost lastne spletne strani je tudi večja neodvisnost. Pravila in algoritmi zunanjih platform se sčasoma spreminjajo, nad svojo spletno stranjo in njeno vsebino pa imate bistveno več nadzora.

Kaj potrebujete za spletno stran svojega apartmaja?

Za vzpostavitev spletne strani so potrebni naslednji štirje elementi: - Domena: unikaten spletni naslov, prek katerega obiskovalci dostopajo do vaše spletne strani in si ga ob primerni izbiri imena domene tudi zlahka zapomnijo. - Spletno gostovanje: prostor na strežniku, kjer so shranjeni besedila, fotografije, podatkovne baze in drugi elementi spletne strani, dostopni prek interneta. - Spletna stran: pregledna predstavitev apartmaja s fotografijami, opisom nastanitve, kontaktnimi podatki in možnostjo oddaje povpraševanja ali neposredne rezervacije. - SSL certifikat: digitalno potrdilo, ki vzpostavlja šifrirano povezavo med obiskovalčevim brskalnikom in strežnikom ter omogoča varen prenos podatkov. Pri NEOSERV lahko na enem mestu uredite registracijo domene in zakupite spletno gostovanje. Njihovi paketi temeljijo na sodobni strežniški infrastrukturi in tehnologiji LiteSpeed, ki omogoča izjemno hitro delovanje spletnih strani. Za zahtevnejše spletne projekte, denimo obsežnejše turistične portale ali spletne strani z večjim številom obiskovalcev, je na voljo zmogljivo Turbo gostovanje. To zagotavlja zanesljivo delovanje tudi ob povečanem številu sočasnih obiskovalcev, denimo na vrhuncu turistične sezone ali med posebnimi promocijskimi akcijami.

NEOSERV – zanesljiva osnova za vašo spletno prisotnost

Ne glede na to, ali oddajate manjši apartma, počitniško hišo ali več turističnih nastanitev, je pomembno, da vaša spletna stran deluje hitro, varno in zanesljivo. Prav zato je izbira kakovostnega ponudnika spletnih storitev eden od najpomembnejših korakov pri vzpostavitvi spletne strani. NEOSERV že od leta 2003 posameznikom in podjetjem ponuja registracijo domen, spletno gostovanje in druge storitve za vzpostavitev ter nemoteno delovanje spletnih strani. Njihovo ponudbo odlikujejo sodobna infrastruktura, široka izbira storitev in dosledna skrb za zadovoljstvo naročnikov.