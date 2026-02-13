Namesto klasičnih rdečih vrtnic letos svojemu partnerju podarite nekaj posebnega. Rezano cvetje je lepo, a obstajajo tudi druge vrste rastlin, ki so prav tako romantične in trajnejše. Tukaj je sedem manj znanih rastlin, ki bodo letošnje Valentinovo naredile še bolj posebno.

1. Tulipani

Tulipani so odlična alternativa vrtnicam. Podarite jih kot rezano cvetje ali prisiljene čebulice, ki jih lahko kasneje presadite na prosto. Simbolizirajo nov začetek in novo ljubezen, zato so idealni za sveže zveze. Barva tulipana prav tako nosi pomen: rdeči simbolizirajo romantično ljubezen, roza naklonjenost, rumeni prijateljstvo. Tulipani vnesejo pomlad v konec zime in razveselijo vsak dom.

icon-expand Šopek tulipanov FOTO: Adobe Stock

2. Lilije

Lilije so dramatične in čudovite. Rdeče lilije simbolizirajo strastno ljubezen, bele čisto, roza pa mehko in nežno naklonjenost. Lilije so popolne za izkazovanje predanosti in zaveze. A pozor – lilije so zelo strupene za mačke, zato jih izognite, če imate kosmatega prijatelja doma.

icon-expand Lilija FOTO: Shutterstock

3. Hoya "Sweetheart"

Hoya kerrii, znana kot Sweetheart Hoya, ima lističe v obliki srca, kar jo naredi popolno Valentinovo rastlino. V poletnih mesecih cveti z nežnimi belimi cvetovi, medtem ko njeni lističasti sukulenti potrebujejo le svetlo mesto in zmerno zalivanje.

icon-expand Hoya kerrii FOTO: Shutterstock

4. Srčnolistna svetilnica

Tudi String of Hearts ali srčnolistna svetilnica je sobna rastlina z lističi v obliki srca, idealna za viseče lončke. Je nezahtevna in odlična izbira za začetnike, ki želijo romantično, a enostavno rastlino. Zalivamo jo, ko se zemlja posuši, in postavimo na svetlo, a ne neposredno sonce.

icon-expand Srčnolistna svetilnica FOTO: Shutterstock

5. Orhideje

Orhideje so elegantne in dolgo cvetijo, kar simbolizira trajno ljubezen. Podedujte jih v lončku, cvetove pa boste lahko občudovali tedne. Najbolje uspevajo na svetlem, posredno osvetljenem mestu, z rednim, a zmerným zalivanjem.

icon-expand Orhideja FOTO: Shutterstock

6. Anturij

Anturij, znan tudi kot flamingo cvet, je tropska rastlina z velikimi, srčasto oblikovanimi cvetovi, pogosto rdeče barve. Simbolizira trajno ljubezen in predanost. Potrebuje dobro odcedno zemljo in posredno svetlobo.

icon-expand Anturij FOTO: Shutterstock

7. Personaliziran šopek

Čeprav imajo rože tradicionalne pomene, je največja romantika v osebnem pristopu. Šopek, ki združuje cvetje, ki ima poseben pomen za vas in vašega partnerja (morda prvo skupno darilo ali najljubši cvet) je izvrstna ideja.

icon-expand Personaliziran šopek FOTO: Shutterstock