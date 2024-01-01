Vreme

Vremenska napoved za Evropo: kaj prinaša avgust?

Letošnje poletje nam je že postreglo z zelo raznolikim vremenskim dogajanjem. Doživeli smo vse - od hude suše in ekstremne vročine pa do nalivov, točem vetra in nenavadno nizkih temperatur. Vremenska napoved za avgust pa kaže na to, da bodo sprva še prevladovale nižje temperature kot smo jih sicer vajeni v tem delu leta, toda te ne bodo vztrajale, kmalu bodo namreč spet prišli na svoj račun ljubitelji poletja.