Pojav El Nino se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru , je v četrtek sporočila svetovna meteorološka organizacija (WMO). V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Nino verjetno trajal do februarja prihodnje leto , in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, poročajo tuje tiskovne agencije. Napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov.

El Nino segreva morsko gladino v osrednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Običajno se pojavi vsaki dve do sedem let in traja devet do dvanajst mesecev.

Pojav bo po navedbah agencije ZN za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb.

"Temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem tropskem Pacifiku se bodo v obdobju od oktobra do decembra 2026 predvidoma dvignile na rekordne ravni, kar odraža krepitev pojava El Nino, ki bo vplival na vremenske razmere ter gospodarstva, ekosisteme in skupnosti po vsem svetu," je sporočila WMO. Napovedi agencije kažejo na skoraj stoodstotno verjetnost, da bo trajal do februarja 2027 in bo morda eden najmočnejših vsaj od leta 1950.