V prihodnjih dneh ekstremne vročine ali vročinskega vala ne pričakujejo, a bo še vedno vroče, je za STA dejal dežurni vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič. Zadnji teden meteorološke pomladi bo po njegovih besedah prinesel poletne temperature, kar pomeni, da bo čez dan okoli 30 stopinj, tudi jutra ne bodo več tako sveža, kot so bila v minulih dneh. V sredo sicer pričakujejo nekaj ploh in neviht v popoldanskih urah, kar bo prineslo manjšo osvežitev v notranjosti države, je pojasnil. Za notranjost so izdali tudi rumeno opozorilo, a hudih neurij ne pričakujejo. V četrtek in petek temperature v notranjosti tako ne bodo dosegle 30 stopinj. Možnost popoldanskih neviht bo povečana tudi v soboto in nedeljo. Na Primorskem pa bo poletna vročina s temperaturami malo nad 30 stopinj vztrajala tudi v drugi polovici tedna.

Nevihta lahko vrt uniči v nekaj minutah

Nevihte so vse bolj nepredvidljive in intenzivne, še posebej v času visokih temperatur. Kombinacija močnega vetra, nalivov in celo toče lahko v zelo kratkem času povzroči veliko škodo – polomi rastline, izpere zemljo ali uniči pridelek. Kot poudarjamo tudi na portalu Dominvrt.si, lahko vreme vrtu "precej zagode", a se s pravočasno pripravo škodo da bistveno omejiti.

Strokovni viri opozarjajo, da so rastline med nevihtami izpostavljene več tveganjem hkrati: veter lahko zlomi ali izruva rastline, močan dež povzroči erozijo in zastajanje vode, toča pa mehansko poškoduje liste in plodove. Prav zato je ključna kombinacija preventivnih ukrepov – ne le ena rešitev, poroča stran Great garden plans.

Ključ je priprava še pred nevihto

Največ lahko naredite še preden se nebo stemni. Prvi korak je spremljanje vremenske napovedi, saj lahko pravočasna reakcija prepreči največjo škodo.

Ob napovedi slabega vremena najprej utrdimo rastline – visoke ali občutljive privežemo na oporo, zahtevnejšim rastlinam pa zagotovimo dodatno stabilnost. To potrjujejo tudi številni tuji vrtnarski viri, ki poudarjajo, da opora in pravilno privezovanje zmanjšata tveganje, da bi jih veter zlomil ali izruval. Pomembno je tudi, da z vrta odstranite vse, kar lahko postane nevarno ob močnem vetru – od lahkega orodja do dekoracije. Leteči predmeti namreč pogosto povzročijo več škode kot sam veter.

Fizična zaščita rastlin: najbolj učinkovita rešitev

Ko se nevihta približuje, je najbolj zanesljiva zaščita fizična pregrada. Uporabite vrtne koprene ali zaščitne tkanine, ki rastline ščitijo pred močnim dežjem, hkrati pa prepuščajo zrak in svetlobo. Podobno svetujejo tuji strokovnjaki: zaščitne mreže proti toči ali lahke pokrivne tkanine ublažijo udarce ledu in zmanjšajo poškodbe. Pri močnem vetru je koristno tudi ustvariti naravne ali umetne vetrne ovire. Žive meje, ograje ali mreže upočasnijo veter, ne da bi ga popolnoma ustavile, kar je pomembno za preprečevanje poškodb, poroča stran The spruce.

Če imate rastline v loncih, jih pred nevihto prestavite v zavetje – pod streho ali ob steno hiše. To je eden najpreprostejših in najbolj učinkovitih ukrepov.

Tla in voda: pogosto spregledana nevarnost

Veliko vrtičkarjev se osredotoča na rastline, pozabi pa na tla. Prav ta so pogosto ključna za preživetje vrta po neurju. Močan naliv lahko izpere zgornjo plast zemlje, kjer so hranila, ali povzroči zastajanje vode, ki vodi v gnitje korenin. Zato strokovnjaki priporočajo dobro drenažo, zastirko in po potrebi dvignjene grede, ki pomagajo odvajati odvečno vodo. Zastirka (lubje, slama ali kompost) ima dvojno funkcijo: ščiti tla pred izpiranjem in pomaga ohranjati stabilnost ter vlago, kar je po neurju ključnega pomena.

Po nevihti: hitra reakcija reši rastline

Delo na vrtu se ne konča, ko se nevihta umiri. Pravzaprav je naslednjih nekaj ur ključnih za okrevanje rastlin. Najprej odstranite polomljene dele rastlin in odpadlo listje, saj to zmanjšuje tveganje za bolezni. Rastline, ki so ostale stabilne in imajo nepoškodovane korenine, si lahko hitro opomorejo, še posebej ob ustrezni opori in negi. Poškodovane rastline so bolj dovzetne za bolezni, zato je pomembno tudi, da vrt po neurju očistite in po potrebi dodate novo zastirko ali zemljo.

Največ naredite z dolgoročno strategijo

