Danes: plohe in nevihte se bodo širile proti vzhodu

Danes bo v zahodnem delu Slovenije in delu osrednjih krajev večinoma oblačno. Že dopoldne bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne postopno širile proti vzhodu države. V vzhodnih krajih bo pred prihodom padavin še nekaj sončnih obdobij. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ki bo najbolj izrazit v višjih legah in na izpostavljenih območjih. Zaradi vetra bo ozračje precej nestabilno, zato lahko posamezne nevihte spremljajo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo med 17 in 22 stopinj.

Ponoči: postopno umirjanje vremena

Tudi zvečer in ponoči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, nato pa bo jugozahodni veter postopno slabel. Proti jutru se bo vreme prehodno nekoliko umirilo in ponekod delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.

Jutri: občutna ohladitev in meja sneženja okoli 1000 metrov

Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa znova razširile nad večji del Slovenije. Sprva bodo nastajale predvsem plohe in nevihte, nato pa bo vreme postajalo bolj jesensko kot pomladno. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa se bo postopno spuščala do okoli 1000 metrov nadmorske višine. V višjih alpskih predelih tako ni izključeno niti sneženje. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo le še med 12 in 16 stopinj, na Primorskem okoli 18 stopinj.

Obeti za sredo in četrtek

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo precej hladno, predvsem v mraziščnih kotlinah pa bo možna tudi slana. V četrtek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo spremenljive oblačnosti vse več. Proti večeru se bodo na zahodu države znova začele pojavljati padavine.

Ledeni možje: zakaj jih vrtičkarji dobro poznajo?

Obdobje med ponedeljkom, 11. majem 2026, in petkom, 15. majem 2026, tradicionalno imenujemo ledeni možje. Gre za star ljudski vremenski pregovor, povezan s svetniki Pankracijem, Servacijem, Bonifacijem in sveto Zofijo. Po ljudskem izročilu ravno v teh dneh pogosto pride do zadnje spomladanske ohladitve. Čeprav ne gre za uradno meteorološko pravilo, statistično v sredini maja res pogosto nastopi hladnejše obdobje s hladnimi jutri, vetrom ali celo slano. Zaradi tega številni vrtičkarji in sadjarji občutljive rastline na prosto sadijo šele po ledenih možeh.

Kaj paziti na vrtu?

Vrtičkarji in ljubitelji cvetja naj bodo v prihodnjih dneh nekoliko previdni: - občutljive sadike paradižnika, paprike, kumar in bučk je priporočljivo zaščititi ali začasno prestaviti pod streho, - cvetoče balkonske rože naj bodo ponoči na zavetnem mestu, - v višjih in kotlinastih legah obstaja možnost jutranje slane, - mlade rastline je priporočljivo prekriti z vrtno kopreno, - zaradi močnega vetra je dobro zaščititi višje rastline in cvetlična korita. Majsko vreme bo tako še naprej zelo dinamično, zato bo treba spremljati dnevne spremembe in se prilagajati hitrim vremenskim preobratom.

