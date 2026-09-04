Prihajajo hladnejša jutra

September še ne bo čez noč prinesel prave jeseni. V začetku prihodnjega tedna bo čez dan še vedno precej toplo, nato pa se bo vreme spremenilo. Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje povečano možnost padavin sredi tedna in občutnejšo ohladitev. Od četrtka naj bi bile dnevne temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija. Za večino rastlin takšna sprememba še ne pomeni nevarnosti, drugače pa je pri bolj občutljivih vrstah, ki so vajene toplejšega vremena.

icon-expand Po še nekaj toplih dneh se bo vreme počasi spremenilo. FOTO: Arhiv naročnika

Katere rastline potrebujejo več pozornosti?

Posebno pozornost namenite tropskim in toploljubnim rastlinam, ki jih gojimo v loncih. Mednje sodijo citrusi, oleander, hibiskus in druge okrasne rastline. Za zdaj jih še ni treba pospraviti v notranjost. Dobro pa je, da že pripravite prostor, kamor jih boste lahko umaknili, ko bodo noči postale hladnejše.

Rastline v loncih so bolj občutljive

Lončnice se na nizke temperature odzovejo hitreje kot rastline, posajene neposredno v tla. Korenine imajo v posodi manj zaščite, zato se lahko zemlja ponoči precej hitreje ohladi. Če bo napovedan občutnejši padec temperatur, lonce prestavite bližje hiši, pod nadstrešek ali na drugo bolj zaščiteno mesto. Pri zelo občutljivih rastlinah je smiselno razmisliti tudi o začasni prestavitvi v notranjost.

icon-expand Rastline, posajene v loncih prestavite v notranjost FOTO: Shutterstock

Z zelenjavnega vrta še ni treba vsega pospraviti

Za večino zelenjave še ni razloga za paniko. Paradižnik, paprika, bučke in druge toploljubne vrtnine bodo ob toplih dneh še naprej rasle in dozorevale. Ko bodo noči postale bistveno hladnejše, lahko občutljive rastline zaščitite z vrtno kopreno. Čez dan jo odstranite oziroma zagotovite dovolj zračenja, če temperature to dopuščajo.

Pripravite se, preden bo res hladno

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GOV.SI pri priporočilih za zaščito rastlin pred nizkimi temperaturami poudarja pomen dobre kondicije rastlin, primerne vlažnosti tal in pravočasne zaščite. Odpornost rastlin je odvisna tudi od vrste, sorte, razvojne stopnje in lokalnih razmer. Zdaj zato še ni čas za veliko jesensko pospravljanje vrta. Je pa pravi trenutek, da pripravite kopreno, preverite občutljive lončnice in določite prostor, kamor jih boste lahko prestavili. Jesenska ohladitev prihaja postopoma. Če boste vrt pripravili že zdaj, vas prvi zares hladni dnevi ne bodo ujeli nepripravljenih.

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