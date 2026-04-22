Čeprav do koledarskega poletja manjka še več kot mesec dni, nas vremenski vzorci že spomladi opozarjajo, da bo letošnje leto zahtevno – a hkrati zelo obetavno za vrtove. Medtem ko so v Španiji že zabeležili prvi vročinski val s temperaturami nad 35 stopinj Celzija, se pri nas nadaljuje tipično aprilsko vreme, ki ima pomemben vpliv na dogajanje na vrtu v prihodnjih mesecih.

Suh april – opozorilo za vrtičkarje

April se letos izteka izrazito suho. Zemlja je na številnih območjih že presušena, kar vrtičkarje postavlja pred prve odločitve glede zalivanja in priprave tal. Suh začetek sezone pomeni počasnejšo rast in večjo občutljivost mladih rastlin, hkrati pa povečuje nevarnost za pojav stresov pri sadnem drevju in okrasnih rastlinah. Kljub temu to ni nujno slaba novica – po ljudskem izročilu in prvih vremenskih napovedih naj bi suhemu aprilu sledil izraziteje moker maj, kar za vrt v resnici pomeni zdravo ravnovesje.

Po besedah ljubiteljskega vremenarja Dušana Kaplana se potrjuje star ljudski pregovor, da suhemu aprilu pogosto sledi moker maj. Zaradi dolgotrajne suše je zemlja že močno izsušena, zato so padavine v začetku maja zelo dobrodošle. "Če je maj moker, imamo letino praktično rešeno," je za 24UR ZVEČER poudaril Kaplan. Do t. i. ledenih mož sicer še obstaja nevarnost pozebe, a večjih vremenskih pretresov ne gre pričakovati. Maj bo tipično spremenljiv, s sončnimi dnevi in kratkotrajnimi plohami, brez daljših deževnih obdobij.

icon-expand vreme FOTO: Dreamstime

Moker maj – rešitev za zemljo in pridelek

Maj bi lahko že v prvih dneh prinesel več padavin. To je izjemno pomembno, saj dež v tem obdobju pomeni globinsko vlaženje tal in boljše pogoje za razvoj korenin. Mokre zofke, ki običajno nastopijo sredi maja, so pogosto odločilne za dobro letino. Vremenoslovci opozarjajo, da do ledenih mož obstaja še možnost pozebe, zato je pri sajenju toploljubnih rastlin potrebna previdnost. Kljub temu maj ne bo izrazito hladen, temveč spremenljiv – s sončnimi obdobji in kratkotrajnimi plohami, ki so za vrt idealne.

Junij – rožnik v dveh obrazih

Preberi še April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje

Junij, imenovan tudi rožnik, bo imel letos dva zelo različna dela. Prva polovica meseca bo po napovedih deževnejša, kar bo še dodatno izboljšalo zalogo vlage v tleh. To je ugodno za večino vrtnin, a zahteva več pozornosti pri zaščiti pred boleznimi, povezanimi z vlago. Od sredine junija dalje pa se obeta stabilnejše in občutno toplejše vreme. Temperature se bodo hitro dvignile, rastline pa bodo prešle v fazo intenzivne rasti in cvetenja. V tem času je ključno redno zastiranje tal in prilagojeno zalivanje.

Vročinski val in izzivi poletja

icon-expand Sajenje semen FOTO: Shutterstock

Poletni meseci, zlasti druga polovica junija in del julija, lahko prinesejo izrazit vročinski val. Temperature se lahko približajo celo 38 stopinjam Celzija, vročina pa bo trajala približno 10 do 14 dni. To pomeni povečano izhlapevanje in večjo obremenitev vrtnih rastlin. V tem obdobju je priporočljivo: - zalivanje v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, - zaščita občutljivih rastlin s senčili, - redno spremljanje talne vlage. Začetek julija bo po nekaterih napovedih nekoliko hladnejši, kar bo rastlinam omogočilo krajše okrevanje.

Avgust – vročina in nato olajšanje

Avgust naj bi bil večinoma lep in sončen, z najbolj vročimi dnevi okoli sredine meseca. Takrat so možne tudi kratkotrajne poletne nevihte, ki bodo prinesle prepotrebno osvežitev. Vrt bo v tem času zahteval vzdržljivost in vztrajnost, a ob pravilni negi tudi bogato letino.

Kaj to pomeni za vaš vrt?