Prvi oktobrski dnevi nas razvajajo s sončnim in prijetnim jesenskim vremenom. Nad večjim delom Evrope namreč prevladuje območje visokega zračnega tlaka, ki tudi Sloveniji prinaša stabilno vreme, precej sonca in mirnejše razmere. A meteorološki modeli že nakazujejo možnost spremembe. Čeprav je do nje še več kot teden dni, bi lahko okoli 8. in 9. oktobra naše kraje dosegla občutnejša ohladitev.
Sedaj je idealen čas za priprave na hladnejše obdobje in prihod zime:
Za zdaj prevladuje visok zračni tlak
Vremensko dogajanje nad Evropo trenutno kroji obsežno območje visokega zračnega tlaka nad severnim in vzhodnim delom celine. Njegov vpliv sega tudi nad Slovenijo, zato nas v prihodnjih dneh čaka nadaljevanje pretežno suhega in sončnega vremena.
Takšne razmere so kot nalašč za jesenske izlete, nabiranje kostanja, delo na vrtu in zadnja opravila pred hladnejšim delom leta.
Prihodnji teden možen občuten padec temperatur
Meteorologi pa pozorno spremljajo dogajanje nad severnim Atlantikom, kjer se razvija izrazit ciklon. Ta bi lahko v prihodnjem tednu vplival tudi na vreme pri nas.
Trenutni izračuni kažejo, da bi okoli 8. in 9. oktobra lahko prišlo do izrazitejše ohladitve. Skupaj s padavinami bi se meja sneženja lahko spustila precej nižje kot v zadnjih tednih, po nekaterih scenarijih celo v sredogorje.
Napoved še ni dokončna
Ker je do morebitne spremembe vremena še več dni, strokovnjaki opozarjajo, da je za natančnejše napovedi še prezgodaj. Položaj vremenskih sistemov se lahko v prihodnjih dneh še spremeni, zato ostajajo odprta vprašanja o količini padavin, intenzivnosti ohladitve in višini meje sneženja.
Za zdaj tako kaže, da bomo prvi oktobrski konec tedna preživeli v prijetnem jesenskem vremenu, v nadaljevanju meseca pa bi nas lahko pričakal precej bolj zimski občutek.
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