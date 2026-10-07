Po nekaj mirnejših in sončnejših dneh se vreme znova obrača. Sreda bo v večjem delu Slovenije še postregla s toplimi temperaturami in obdobji sonca, vendar meteorologi opozarjajo, da se bo stanje že ponoči začelo hitro spreminjati.

Najizrazitejša sprememba čaka predvsem zahodni in južni del države, kjer se bodo padavine postopno krepile, možne bodo tudi nevihte.

Danes do 24 stopinj, na zahodu že več oblakov

V večjem delu Slovenije bo danes še dokaj sončno. Več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko občasno pade tudi nekaj kapelj dežja. Temperature bodo za oktober še vedno prijetne. Termometri se bodo povzpeli od 18 do 24 stopinj Celzija, pihal pa bo jugozahodni veter, ki bo napovedal prihod bolj vlažnega zraka.

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icon-expand Po toplih jesenskih dneh prihaja dež, ponekod lahko vztraja več ur. FOTO: Shutterstock

Ponoči prihaja sprememba

Če boste večer izkoristili za sprehod ali opravila na vrtu, je smiselno pohiteti. V noči na četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se nato širile proti notranjosti države. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo sicer ostale razmeroma visoke in se bodo gibale med 9 in 15 stopinjami, ob morju pa okoli 17 stopinj Celzija.

V četrtek opozorilo pred dolgotrajnimi nalivi

Četrtek bo večinoma oblačen. Padavine bodo precej pogostejše, lokalno se lahko razvijejo tudi močnejše nevihte z nalivi. Največ težav lahko povzročijo prav dolgotrajni nalivi v delih zahodne in južne Slovenije, na katere opozarjajo meteorologi. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu države lahko tudi okrepil. Dnevne temperature bodo še dosegle med 16 in 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi.

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Kaj nas čaka do konca tedna?

Petek bo še precej nestanoviten. Padavine bodo vztrajale, a naj bi čez dan postopno slabele. Ob morju ni izključena še kakšna nevihta, občutiti pa bo mogoče tudi nekoliko hladnejši zrak. V soboto se obeta več sonca. Dan bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo, večinoma pa bo suho. To bo dobra novica za vse, ki načrtujete jesenske sprehode, urejanje vrta ali nabiranje kostanja.