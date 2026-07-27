Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je Arso objavil na družbenem omrežju Facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli deset dni, najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom.

icon-expand Vročina in vrt FOTO: Shutterstock

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Zrak nad nami bo sicer suh, a ponoči se vseeno marsikje ne bo ohladilo pod 20 stopinj. Sušno in vroče vreme bo gotovo znova zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno razglašena v večjem delu Primorske.

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