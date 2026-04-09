Marec med najtoplejšimi v zadnjih desetletjih

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je bil letošnji marec na ravni države za kar 1,8 stopinje Celzija toplejši od povprečja v obdobju 1991–2020. Toplo vreme je bilo še posebej izrazito v začetku aprila, ko so se temperature ponekod povzpele tudi nad 25 stopinj Celzija, kar je za ta letni čas precej neobičajno. Strokovnjaki ARSO ob tem poudarjajo, da se trend nadpovprečno toplih mesecev v zadnjih letih nadaljuje, kar sovpada s širšimi podnebnimi spremembami.

Padavin občutno premalo za ta letni čas

Kljub visokim temperaturam je bil marec precej suh. Kot pojasnjujejo na ARSO, je količina padavin dosegla le 65 odstotkov običajne vrednosti glede na dolgoletno povprečje. Poleg toplote je marec izstopal tudi po količini sončnega obsevanja. Kazalnik osončenosti je bil na ravni države kar 119 odstotkov običajnega povprečja. To letošnji marec uvršča med štirinajst najbolj sončnih marcev od leta 1961. Več sonca pomeni tudi več izhlapevanja, kar dodatno prispeva k sušnim razmeram, ki so bile letos že tako izrazite. Zaradi lepega vremena so marsikateri tudi že pohiteli z delom na vrtu.

Prihaja ohladitev

Preberi še April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč

Po stabilnem in suhem vremenu se bo v tem tednu začelo postopno ohlajanje. Kot pojasnjujejo meteorologi, so naši kraji trenutno pod vplivom obsežnega anticiklona, ki sega od Sredozemlja do Skandinavije. V prihodnjih dneh bomo tako na robu hladnejše zračne mase nad vzhodno Evropo, kar pomeni dotok hladnejšega zraka tudi k nam. Temperature bodo zato nižje kot na začetku tedna. Če so se v preteklih dneh temperature povzpele nad 25 stopinj Celzija, bodo ob koncu tedna marsikje dosegle le okoli 13 stopinj. Nekoliko topleje bo ostalo predvsem v zahodnem delu Slovenije.

Napovedi kažejo, da bo najhladneje od petka do začetka prihodnjega tedna. Jutranje temperature se bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko spustile pod ledišče, kar pomeni možnost slane v zatišnih legah. ARSO napoveduje, da bo petek najhladnejši dan v tednu, ko lahko ob prehodu višinske motnje nastane tudi nekaj popoldanskih ploh, vendar večjih količin padavin ne pričakujejo. Sobota pa naj bi znova prinesla več sonca, čeprav bodo temperature ostale nekoliko nižje kot v začetku aprila. Ker se lahko temperature spustijo tudi pod ledišče, je pomembno, da vrtičkarji pravočasno zaščitijo rastline in preprečijo škodo.

Zaščita rastlin pred slano

Ob napovedanih jutranjih temperaturah okoli nič stopinj ali pod njo obstaja nevarnost slane. Občutljive rastline je zato priporočljivo prekriti z vrtnarsko kopreno ali lahkimi tkaninami. Strokovnjaki za vrtnarjenje pogosto poudarjajo, da že preprosta zaščita lahko bistveno zmanjša poškodbe zaradi mraza, še posebej v zatišnih legah, kjer se hladen zrak zadržuje dlje časa.

Ne hitite s sajenjem toploljubnih rastlin

Čeprav so topli dnevi v začetku pomladi mamljivi, april še ni povsem stabilen mesec. Kot opozarjajo tudi meteorologi ARSO, lahko pride do hitrih vremenskih sprememb, zato je bolje počakati s sajenjem toploljubnih rastlin na prosto.

Paradižnik, paprika in kumare naj za zdaj ostanejo v notranjih prostorih ali rastlinjakih, dokler se temperature ne ustalijo. V mislih imejte tudi grmovnice, ki so občutljive na mraz (razni citrusi, oleander, kamelija, fuksija, jasmin ...) ter sadno drevje in jagodičevje, če je rastlina še mlada, jo prav tako zaščitite s kopreno.

Zalivanje in skrb za tla

Kljub ohladitvi ostaja pomembno, da tla niso presuha, saj je bil marec podpovprečno namočen. Rahlo zalivanje v toplejšem delu dneva pomaga rastlinam ohraniti odpornost. Vrtičkarji naj poskrbijo tudi za rahljanje zemlje, saj tako izboljšajo zadrževanje vlage in omogočijo boljši razvoj korenin.

Spremljanje vremenske napovedi

April je znan po svoji nepredvidljivosti, zato je redno spremljanje vremenskih razmer ključno. Hitro ukrepanje pa lahko naredi veliko razliko med zdravim vrtom in poškodovanimi pridelki.