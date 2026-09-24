Prvi jesenski dnevi so marsikje po Sloveniji prinesli slano in jutranje temperature pod ničlo. Medtem ko meteorologi za konec septembra napovedujejo znova nadpovprečno toplo vreme, nekateri poznavalci vremenskih vzorcev opozarjajo, da bi lahko bila letošnja zima precej bolj zimska kot zadnja leta.
Ljubiteljski vremenar Dušan Kaplan meni, da bi lahko zima letos nastopila razmeroma zgodaj. Po njegovih ocenah je bil september nenavadno suh, kar naj bi bil eden od znakov, da bi lahko hladnejše obdobje prišlo že pred 1. novembrom, je dejal v informativni oddaji 24UR ZVEČER.
Napoved, ki bo razveselila ljubitelje snega
Še posebej zanimiva je njegova napoved za sneg. Ocenjuje, da bi lahko po vseh svetih sledilo daljše obdobje padavin, med katerimi ne bi manjkalo niti snega. Če se bo napoved uresničila, bi lahko bili smučarski centri in ljubitelji zimskih radosti letos precej bolj zadovoljni kot v preteklih sezonah.
Kaplan pričakuje tudi, da bi lahko nekatere višje ležeče kraje, med njimi območje Kranjske Gore in Blok, pobelil že konec novembra. Kakšna bo zima v resnici, bo pokazal čas, a prvi znaki nakazujejo, da bi lahko bila bolj snežena in mokra od zadnjih nekaj let.
Več si poglejte v spodnjem prispevku:
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV