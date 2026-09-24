Prvi jesenski dnevi so marsikje po Sloveniji prinesli slano in jutranje temperature pod ničlo. Medtem ko meteorologi za konec septembra napovedujejo znova nadpovprečno toplo vreme, nekateri poznavalci vremenskih vzorcev opozarjajo, da bi lahko bila letošnja zima precej bolj zimska kot zadnja leta.

Ljubiteljski vremenar Dušan Kaplan meni, da bi lahko zima letos nastopila razmeroma zgodaj. Po njegovih ocenah je bil september nenavadno suh, kar naj bi bil eden od znakov, da bi lahko hladnejše obdobje prišlo že pred 1. novembrom, je dejal v informativni oddaji 24UR ZVEČER.