Fasada je "obraz" vsake hiše, ki jo ščiti pred dežjem in soncem, zagotavlja toplotno in zvočno izolacijo za zmanjšanje stroškov, podaljšuje življenjsko dobo vašega doma in mu daje končni videz. Zato ni presenetljivo, da je zunanjost eden največjih stroškov pri gradnji hiše. Da pa bo zunanjost zdržala desetletja, je treba najti strokovne obrtnike, ki bodo delo opravili v skladu z najboljšimi praksami in najsodobnejšimi tehnikami. To danes nikakor ni enostavno, saj se zdi, da še nikoli ni bilo težje najti dobrih strokovnjakov za zunanjo oblogo, ki bodo delo zaključili v dogovorjenem roku (in točno tako, kot ste si zamislili). Imamo dobre novice za vas: ni vse tako črno! Obstaja preprosta in hitra rešitev za iskanje preverjenih fasaderjev, h kateri se v Sloveniji zateka vedno več ljudi: platforma Mojmojster , največja gradbena platforma v naši državi in regiji! Platforma Mojmojster z le nekaj kliki povezuje obrtnike z strankami, ki iščejo njihove storitve. Združuje široko paleto obrtnikov, od slikopleskarjev, keramičarjev in vodovodarjev, prek tesarjev, krovcev in mizarjev, vse do monterjev in električarjev.

icon-expand

S pomočjo platforme Mojmojster je bilo do danes zaključenih več kot 480.000 projektov. Kaj torej naredi to platformo tako priljubljeno? Odgovor na to vprašanje smo iskali v ocenah, ki so jih uporabniki pustili na spletu.

Z enim samim povpraševanjem se povežite z izvajalci v vaši okolici!

Največja prednost platforme Mojmojster je po izkušnjah uporabnikov hitrost iskanja izvajalca. Namesto da bi poklicali na desetine izvajalcev fasadnih del - katerih kontaktne podatke ste dobili od sosedov in prijateljev - ter vsakemu posebej pojasnili podrobnosti, morate le izpolniti kratek obrazec za povpraševanje. V njem navedete, kakšna dela potrebujete, lokacijo in časovni okvir za izvedbo del. Imate tudi možnost, da naložite fotografije ali skice, kako naj bi vaša fasada izgledala ali v kakšnem stanju je trenutno.

Pošiljanje povpraševanja je brezplačno in neobvezno

Kot poročajo uporabniki na spletu, boste v kratkem času - v prvih 24 do 48 urah po oddaji povpraševanja - prejeli ponudbe vseh razpoložljivih lokalnih izvajalcev. To pomeni, da lahko z enim samim povpraševanjem vzpostavite stik s vsemi fasaderji v vašem mestu in celo v širši okolici. Miloš, ki je prek Mojmojstera našel obrtnika za končno ometavanje, je napisal: "Prejel sem številne ponudbe po e-pošti in se dogovoril za delo z zadnjim podjetjem, ki me je kontaktiralo. Pogovarjal sem se z fanti in iz našega pogovora sem lahko ugotovil, da se na svojem področju dobro spoznajo - vedo, kaj je potrebno, in razumejo, v čem je bistvo dela." Na tej platformi je registriranih več kot 2.600 strokovnjakov za fasade iz vse Slovenije, zato je enostavno v kratkem času najti najbližje.

icon-expand

Vidne ocene in pretekle reference strokovnjakov za fasade

Po mnenju uporabnikov je še ena ključna prednost platforme Mojmojster njena preglednost in transparentnost. Vidne so vse ocene izvajalcev, prav tako pa tudi komentarji prejšnjih naročnikov. Do danes je bilo na platformi Mojmojster za strešnike zapisanih več kot 2.700 ocen. Oceno lahko pustijo le uporabniki platforme, ki so sodelovali z obrtnikom, in to šele po zaključku dela. Vse ocene so preverjene in objektivne. Poleg ocen so v številnih profilih fasaderjev objavljene tudi fotografije zaključenih projektov. Zato uporabniki pišejo tudi: Najbolj so mi na platformi všeč ocene. Ker se na tem področju dobro znajdem, lahko rečem, da imam za določene stvari boljši pregled, vendar bodo fotografije, objavljene na profilih obrtnikov, v veliko pomoč ljudem, ki niso iz gradbene panoge in iščejo obrtnike.

icon-expand

Obrtniki, ki nudijo nasvete Številni uporabniki poudarjajo svoje pozitivne izkušnje z izvajalci, ki so si še posebej prizadevali, da bi jim ponudili dodatne nasvete. Kot pravijo, niso prišli le, da bi "opravili delo", ampak so jim tudi zagotovili jasna navodila, predloge in strokovne nasvete. To je med drugim poudaril tudi Luka, ki je iskal fasaderja, našel pa tudi strokovnjaka za barvanje zunanjih površin: "Na podlagi predloga fasaderske ekipe sem izbral primerno barvo za fasado, delo pa so zaključili kar dva dni pred rokom!"

icon-expand

Vse okvirne cene na enem mestu Po mnenju uporabnikov te platforme je ena največjih prednosti investicijski kalkulator, ki omogoča realen vpogled v aktualne cene gradnje in prenove in vsebuje več kot 2.800 povprečnih cen za vsa gradbena dela in storitve po vsej Sloveniji. V kalkulatorju cen fasad lahko poiščete ocenjene stroške za fasado z različnimi debelinami polistirena in kamene volne, ugotovite, koliko stane najem fasadnega odra, ceno izgradnje napušča, vgradnje okenskih polic in veliko več ... Po trditvah uporabnikov jim je kalkulator omogočil, da so se bolje informirali, primerjali ponudbe različnih izvajalcev in izbrali tistega, ki ponuja najboljšo vrednost za denar. Ivan iz Starš, ki je našel izvajalca za fasado s polistirenom, je pustil sledečo oceno: "Zelo smo zadovoljni s ceno in kakovostjo dela. Ekipa je upoštevala dogovorjeni rok in vse naredila kot dogovorjeno. Toplo priporočam!"

icon-expand

Vsi fasaderji so registrirani pri AJPES-u! To je po mnenju uporabnikov ena najpomembnejših prednosti. Na platformi Mojmojster so namreč prisotna le podjetja, ki so registrirana pri AJPES-u. To uporabnikom zagotavlja pravno zaščito in varnost, možnost vložitve pritožb ter garancije. To je še posebej pomembno pri montaži fasad, saj gre za dražjo naložbo. Preden se podjetje registrira na platformi, ekipa platforme Mojmojster namreč ročno preveri vsako podjetje in vsakega izvajalca. Takšni izvajalci vedno zagotavljajo višjo kakovost dela, da bi preprečili pritožbe v prihodnosti. Tudi Jasna je imela pozitivno izkušnjo, ko je najela izvajalce za namestitev izolacije: "Izolacijska dela v mojem stanovanju so bila opravljena na odlični ravni - vse je potekalo gladko, v dogovorjenem časovnem okviru, z največjim spoštovanjem do mojega prostora in časa."

Uporabniki se vedno znova vračajo na Mojmojster!

Na podlagi spletnih ocen je jasno, da se uporabniki, ko enkrat uporabijo platformo Mojmojster, vedno znova vračajo, da pošljejo povpraševanja za druge gradbene projekte. "Obrtniki so bili izjemno točni. Vse je bilo opravljeno profesionalno. Načrtujem, da bom nadaljnja dela naročila pri istem podjetju."

icon-expand