Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Živali
Tačke niso igračke Ljubljenčki
Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja
Živali

Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Ste že pospravili božično drevo?

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Nekatere pasme psov se odlikujejo po svojem nežnem in prijetnem značaju, zaradi česar so zelo priporočljiva izbira za družine, še posebej tiste z majhnimi otroki. Zaradi odraščanja z živaljo postanemo bolj sočutni in razumevajoči. Preverite, če se med pasmami v nadaljevanju skriva tudi prava za vas.

Živali

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

Zimski sprehodi so lahko čudoviti, a hkrati zahtevajo več pozornosti, ko gre za dobrobit psa.

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Živali

Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?

Zimsko hranjenje jelenjadi s strani ljudi, čeprav dobronamerno, lahko povzroči vrsto resnih zdravstvenih problemov in sprememb v vedenju. Strokovnjaki poudarjajo tveganje za koruzno toksičnost, širjenje bolezni in agresijo, kar zahteva premišljen pristop.

Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Živali

Tako lepe živali zagotovo še niste videli

V kraljestvu živali najdemo marsikaj, a čeprav so vsa živa bitja po svoje lepa, nekatera s svojim zunanjim videzom še posebej izstopajo. Ena takšnih očarljivih žuželk je Dryocampa rubicunda. Ta drobni in pisani pripadnik metuljev bo zagotovo osvojil vaše srce.

Petarde: zakaj so nevarne in kako močno škodujejo našim ljubljenčkom?
Živali

Petarde: zakaj so nevarne in kako močno škodujejo našim ljubljenčkom?

Vsako leto se v zimskem času ponovi ista zgodba. Kljub opozorilom strokovnjakov in kljub zakonodaji se petarde še vedno pojavljajo na ulicah, dvoriščih in parkih.

Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Živali

Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka

Za mnoge ljudi so petarde in ognjemeti simbol praznovanja, veselja in vznemirljivega prehoda v novo leto. Toda, medtem ko mi v pokih vidimo zabavo, živali doživljajo povsem drugačno resničnost, polno strahu in zmede.

Ljubljenčki

Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?

Psi ližejo svoje tačke iz več razlogov. Pogosto to počnejo zato, da bi jih očistili. Toda če vaš pes nenehno ali celo agresivno liže tace, je to lahko znak težav. Povsem mogoče je, da gre za okužbo z zajedalci ali pa poškodbo. Preberite, kako se v tem primeru ustrezno odzvati.

Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Ljubljenčki

Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj

Neverjetna povezava med vami in vašim kosmatincem presega pričakovanja – vaši ljubljenčki čutijo vaš stres. Odkrijte, zakaj in kako psi posnemajo naša čustvena stanja, od srčnega utripa do vonja, ter kaj lahko storite, da ustvarite mirno in srečno okolje za oba.

Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Ljubljenčki

Je oblačenje psov pozimi res potrebno?

Mrzle zime niso neugodne samo za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Poskrbite, da v hladnem vremenu vašega psa ne bo zeblo, tako da mu omogočite bivanje v toplem prostoru. Ker vsak pes potrebuje tudi dnevno aktivnost na prostem, se morda sprašujete, ali ga je takrat morda smiselno obleči?

KOMENTAR: Bitka za donacije in prostovoljce
Živali

KOMENTAR: Bitka za donacije in prostovoljce

Dragi dobri možje. Lanskoletna želja, da bi se odnos ljudi do živali izboljšal in da bi bilo manj zavrženih živali, se mi ni izpolnila, zato letos poskušam drugače: iz dna srca si želim, da bi se društva za zaščito živali okrepila s srčnimi posamezniki, prostovoljci, ki bi znali in želeli priskočiti na pomoč živalim. Žal so v naši državi bremena prepogosto preložena na pleča prostovoljcev, prostovoljna društva pa že lep čas niso več rešitelji v kriznih trenutkih, ampak dolgoročni skrbniki, ko sistem odpove.

Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ljubljenčki

Ste vedeli, da vaš pes sanja?

Vprašanje pasjih sanj že stoletja navdušuje in vznemirja lastnike psov, sodobna znanost pa nam končno ponuja nekaj odgovorov, ki razkrivajo, da je sanjski svet naših hišnih ljubljenčkov bogatejši in kompleksnejši, kot smo morda mislili.

Živali

Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'

Pozimi in v hladnejših mesecih je pogosto lažje pozabiti, da so tudi starejši psi še vedno živahni, radovedni in po svoje nepredvidljivi. Objava organizacije K9 iskanje pogrešanih na Facebooku je ponovno odprla pogovor o tem, kako nevarno je, če starejši pes odtava in se izgubi.

Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'
Arhiv
Anketa
Arhiv
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?

Ste že pospravili božično drevo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
motovilec
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437