Nekatere pasme psov se odlikujejo po svojem nežnem in prijetnem značaju, zaradi česar so zelo priporočljiva izbira za družine, še posebej tiste z majhnimi otroki. Zaradi odraščanja z živaljo postanemo bolj sočutni in razumevajoči. Preverite, če se med pasmami v nadaljevanju skriva tudi prava za vas.
Zimski sprehodi so lahko čudoviti, a hkrati zahtevajo več pozornosti, ko gre za dobrobit psa.
Zimsko hranjenje jelenjadi s strani ljudi, čeprav dobronamerno, lahko povzroči vrsto resnih zdravstvenih problemov in sprememb v vedenju. Strokovnjaki poudarjajo tveganje za koruzno toksičnost, širjenje bolezni in agresijo, kar zahteva premišljen pristop.
V kraljestvu živali najdemo marsikaj, a čeprav so vsa živa bitja po svoje lepa, nekatera s svojim zunanjim videzom še posebej izstopajo. Ena takšnih očarljivih žuželk je Dryocampa rubicunda. Ta drobni in pisani pripadnik metuljev bo zagotovo osvojil vaše srce.
Vsako leto se v zimskem času ponovi ista zgodba. Kljub opozorilom strokovnjakov in kljub zakonodaji se petarde še vedno pojavljajo na ulicah, dvoriščih in parkih.
Za mnoge ljudi so petarde in ognjemeti simbol praznovanja, veselja in vznemirljivega prehoda v novo leto. Toda, medtem ko mi v pokih vidimo zabavo, živali doživljajo povsem drugačno resničnost, polno strahu in zmede.
Psi ližejo svoje tačke iz več razlogov. Pogosto to počnejo zato, da bi jih očistili. Toda če vaš pes nenehno ali celo agresivno liže tace, je to lahko znak težav. Povsem mogoče je, da gre za okužbo z zajedalci ali pa poškodbo. Preberite, kako se v tem primeru ustrezno odzvati.
Neverjetna povezava med vami in vašim kosmatincem presega pričakovanja – vaši ljubljenčki čutijo vaš stres. Odkrijte, zakaj in kako psi posnemajo naša čustvena stanja, od srčnega utripa do vonja, ter kaj lahko storite, da ustvarite mirno in srečno okolje za oba.
Mrzle zime niso neugodne samo za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Poskrbite, da v hladnem vremenu vašega psa ne bo zeblo, tako da mu omogočite bivanje v toplem prostoru. Ker vsak pes potrebuje tudi dnevno aktivnost na prostem, se morda sprašujete, ali ga je takrat morda smiselno obleči?
Dragi dobri možje. Lanskoletna želja, da bi se odnos ljudi do živali izboljšal in da bi bilo manj zavrženih živali, se mi ni izpolnila, zato letos poskušam drugače: iz dna srca si želim, da bi se društva za zaščito živali okrepila s srčnimi posamezniki, prostovoljci, ki bi znali in želeli priskočiti na pomoč živalim. Žal so v naši državi bremena prepogosto preložena na pleča prostovoljcev, prostovoljna društva pa že lep čas niso več rešitelji v kriznih trenutkih, ampak dolgoročni skrbniki, ko sistem odpove.
Vprašanje pasjih sanj že stoletja navdušuje in vznemirja lastnike psov, sodobna znanost pa nam končno ponuja nekaj odgovorov, ki razkrivajo, da je sanjski svet naših hišnih ljubljenčkov bogatejši in kompleksnejši, kot smo morda mislili.
Pozimi in v hladnejših mesecih je pogosto lažje pozabiti, da so tudi starejši psi še vedno živahni, radovedni in po svoje nepredvidljivi. Objava organizacije K9 iskanje pogrešanih na Facebooku je ponovno odprla pogovor o tem, kako nevarno je, če starejši pes odtava in se izgubi.