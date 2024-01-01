Živali

KOMENTAR: Bitka za donacije in prostovoljce

Dragi dobri možje. Lanskoletna želja, da bi se odnos ljudi do živali izboljšal in da bi bilo manj zavrženih živali, se mi ni izpolnila, zato letos poskušam drugače: iz dna srca si želim, da bi se društva za zaščito živali okrepila s srčnimi posamezniki, prostovoljci, ki bi znali in želeli priskočiti na pomoč živalim. Žal so v naši državi bremena prepogosto preložena na pleča prostovoljcev, prostovoljna društva pa že lep čas niso več rešitelji v kriznih trenutkih, ampak dolgoročni skrbniki, ko sistem odpove.