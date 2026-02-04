Kot poročajo številni tuji portali in strani, posvečene ljubiteljem živali, so fotografije in videoposnetek hitro zaokrožili po spletu ter sprožili val toplih odzivov.
Steve Ginther je zgodbo javnosti predstavil na Instagramu v obliki videoposnetka, sestavljenega iz starega in novega videa: "Vse najboljše za 20. rojstni dan naši mački Dublin! Hvala, ker nas vsak dan spravljaš v nasmeh. Ko sta Dublin in njena sestrica februarja 2006 prišli k nam, smo jima povsem po občutku določili sredino januarja kot rojstni dan."
Objava je v kratkem času zbrala desettisoče všečkov in komentarjev. Ljudje so v komentarjih delili lastne izkušnje s starejšimi hišnimi ljubljenčki ter se zahvaljevali za opomnik, kako dragocen je čas, preživet z živalmi.
Zakaj je zgodba ganila toliko ljudi
Kot so zapisali na spletnih straneh, ki so delile posnetek, Dublinina zgodba ni postala viralna zgolj zaradi svoje starosti. Ganila je zato, ker prikazuje nekaj univerzalnega: kako hišni ljubljenčki postanejo del družine in tiha opora skozi leta.
Ne gre za spektakularne dogodke, temveč za drobne, vsakdanje trenutke – jutranje rutine, večere na kavču, občutek, da nisi sam. Prav ta preprostost in iskrenost sta razlog, da se je v zgodbi prepoznalo toliko ljudi.
Koliko časa običajno živijo mačke?
Po podatkih veterinarskih združenj in specializiranih spletnih strani za hišne ljubljenčke povprečna življenjska doba domače mačke znaša približno 12 do 15 let. Mačke, ki živijo izključno v notranjih prostorih, imajo redno veterinarsko oskrbo in kakovostno prehrano, pa lahko pogosto dočakajo 18 ali celo 20 let. Kot navajajo strokovni viri, Dublin sodi med dolgožive mačke, kar je praviloma povezano z dobro oskrbo in stabilnim okoljem.
Rekord najstarejše mačke na svetu
Kot poroča Guinnessova knjiga rekordov, je bila najstarejša dokumentirana mačka na svetu Creme Puff iz ZDA, ki je živela kar 38 let in 3 dni. Rojena je bila leta 1967 in še danes velja za najdlje živečo mačko v zgodovini.
