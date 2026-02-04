Steve Ginther je zgodbo javnosti predstavil na Instagramu v obliki videoposnetka, sestavljenega iz starega in novega videa: " Vse najboljše za 20. rojstni dan naši mački Dublin! Hvala, ker nas vsak dan spravljaš v nasmeh. Ko sta Dublin in njena sestrica februarja 2006 prišli k nam, smo jima povsem po občutku določili sredino januarja kot rojstni dan. "

Kot poročajo številni tuji portali in strani, posvečene ljubiteljem živali, so fotografije in videoposnetek hitro zaokrožili po spletu ter sprožili val toplih odzivov.

Objava je v kratkem času zbrala desettisoče všečkov in komentarjev. Ljudje so v komentarjih delili lastne izkušnje s starejšimi hišnimi ljubljenčki ter se zahvaljevali za opomnik, kako dragocen je čas, preživet z živalmi.

Kot so zapisali na spletnih straneh, ki so delile posnetek, Dublinina zgodba ni postala viralna zgolj zaradi svoje starosti. Ganila je zato, ker prikazuje nekaj univerzalnega: kako hišni ljubljenčki postanejo del družine in tiha opora skozi leta.

Ne gre za spektakularne dogodke, temveč za drobne, vsakdanje trenutke – jutranje rutine, večere na kavču, občutek, da nisi sam. Prav ta preprostost in iskrenost sta razlog, da se je v zgodbi prepoznalo toliko ljudi.