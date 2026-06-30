Kaj pomeni, ko pes liže vaš obraz

Kot navajajo veterinarski strokovnjaki, je lizanje naravno vedenje psov, ki izvira iz njihovega socialnega in nagonskega vedenja. Psi z lizanjem izražajo pripadnost, umirjenost ali iščejo pozornost.

Ljubezen ali navada?

Pri mnogih psih gre za kombinacijo navezanosti in naučenega vedenja. Če lastnik na lizanje reagira pozitivno, ga pes pogosto ponavlja, saj ga dojema kot nagrado. Kot navajajo strokovnjaki za vedenje živali, lizanje obraza pri ljudeh ni nujno znak "čisto čiste" naklonjenosti, ampak tudi raziskovanje okolja in okusov na koži.

icon-expand Lizanje je naravno vedenje psov. FOTO: Adobe Stock

Zdravstveni vidiki: kaj pravijo strokovnjaki

Čeprav je pasja slina pogosto manj nevarna, kot si ljudje predstavljajo, popolnoma brez tveganja ni.

Bakterije in tveganja

Kot poročajo veterinarske klinike in zdravstveni strokovnjaki, lahko pasja usta vsebujejo bakterije, kot sta Salmonella ali Capnocytophaga, ki se v redkih primerih prenesejo na človeka.

Kdaj je tveganje večje?

Tveganje je višje pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, majhnih otrocih ali osebah z odprtimi ranami na obrazu. V teh primerih strokovnjaki priporočajo več previdnosti.

Ali je lizanje obraza varno?

Strokovnjaki poudarjajo, da občasno lizanje pri zdravem psu in zdravem človeku praviloma ne predstavlja resne nevarnosti. Vendar, kot navajajo veterinarji, je pomembna higiena – tako psa kot lastnika. Redno umivanje rok in izogibanje stiku s slino v bližini ust ali oči zmanjšuje morebitna tveganja.

icon-expand Lizanje obraza je za psa naraven način komunikacije. FOTO: Adobe Stock

Kako postaviti meje psu

Če vam lizanje ni prijetno, lahko psa na miren način naučite, da tega ne počne.

Preusmerjanje vedenja

Namesto kaznovanja je bolje, da psa preusmerite v drugo vedenje, na primer s poveljem "sedi" ali z igračo. Kot poročajo strokovnjaki za pasje vedenje, doslednost in pozitivna okrepitev dajeta najboljše rezultate pri spreminjanju navad.

Naklonjenost ali navada – odločitev je vaša

Lizanje obraza je za psa naraven način komunikacije, vendar ni nujno, da ga vedno spodbujamo. Razumevanje njegovega vedenja in osnovnih higienskih tveganj pomaga pri odločitvi, kako se nanj odzvati.

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