Kot navajajo na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, gre za vrsto hrošča iz družine kozličkov (Rosalia alpina), ki je prepoznaven po sivomodrem telesu s črnimi pegami in izjemno dolgih tipalkah, ki so pri samcih pogosto daljše od telesa. Po podatkih strokovnih naravovarstvenih virov, kot je Zavod za gozdove Slovenije, odrasli osebki merijo približno 15 do 38 milimetrov, njihovo telo pa je pokrito z značilnimi temnimi lisami, zaradi katerih so zelo opazni na svetlem lubju bukev.

icon-expand Alpski kozliček je eden najbolj prepoznavnih in hkrati ogroženih gozdnih hroščev. FOTO: Branka Resnik

Življenjski prostor in razvoj

Bukovi gozdovi kot ključno okolje Kot poročajo v Triglavskem narodnem parku, alpski kozliček živi predvsem v svetlih bukovih gozdovih na nadmorski višini med 600 in 1200 metri. Najpogosteje ga najdemo na starejših drevesih, kjer so prisotne razpoke v lubju, odmrli deli ali sveže poškodovan les. Razvoj v lesu traja več let Samice odlagajo jajčeca v razpoke starega ali poškodovanega lesa, predvsem bukve. Ličinke nato v lesu živijo skrite več let, saj celoten razvoj od jajčeca do odraslega hrošča traja približno tri do štiri leta. Kot navajajo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, se ličinke prehranjujejo z lesom in živijo izključno v mrtvih ali odmirajočih drevesih, kar pomeni, da je vrsta neposredno odvisna od naravne dinamike gozda.

Zakaj je alpski kozliček pomemben?

Kazalnik zdravega gozda Kot poročajo na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, je alpski kozliček bioindikatorska vrsta, kar pomeni, da njegova prisotnost kaže na dobro ohranjene gozdne ekosisteme in zadostno količino starega lesa. Če je vrsta prisotna, to običajno pomeni, da gozd ni preveč intenzivno izkoriščen in da ohranja naravno strukturo. Povezanost z odmrlim lesom Strokovni viri poudarjajo, da je odstranjevanje starih dreves ena glavnih groženj tej vrsti. Ličinke potrebujejo odmrla debla, zato preveč "urejeni" gozdovi brez odmrlega lesa pomenijo izgubo življenjskega prostora.

icon-expand Alpski kozliček živi predvsem v svetlih bukovih gozdovih. FOTO: Branka Resnik

Kje ga lahko najdemo v Sloveniji?

Alpski kozliček je razširjen v različnih delih države, predvsem na območjih z večjimi strnjenimi bukovimi gozdovi. Pojavlja se v Julijskih Alpah, Karavankah, na Kočevskem, Pohorju in drugih gozdnatih območjih, kjer so ohranjeni naravni gozdni procesi. Najpogosteje ga lahko opazimo v poletnih mesecih, ko odrasli hrošči zapustijo les in se zadržujejo na sončnih delih dreves ali cvetovih.

Ogroženost in varstvo

Vrsta je v Evropi in Sloveniji zaščitena, saj spada med ogrožene gozdne organizme. Največjo grožnjo ji predstavljata intenzivno gospodarjenje z gozdovi in odstranjevanje odmrlega lesa, ki je ključen za razvoj ličink. Zato naravovarstvene organizacije poudarjajo pomen ohranjanja starih bukovih sestojev, saj ti niso pomembni le za alpskega kozlička, ampak za celoten gozdni ekosistem.

icon-expand Največjo grožnjo ji predstavljata intenzivno gospodarjenje z gozdovi. FOTO: Branka Resnik

Kaj storiti, če ga vidiš?

1. Pusti ga popolnoma pri miru - ne prijemaj ga - ne prestavljaj ga - ne poškoduj ga Kot navajajo naravovarstveni viri, je njegova prisotnost znak dobro ohranjenega gozdnega ekosistema. 2. Ne uničuj njegovega življenjskega prostora Vrsta je močno vezana na: - stare bukove gozdove - odmrla ali odmirajoča drevesa Zato je pomembno, da se: - ne odstranjuje odmrlega lesa - ne "čisti" naravnih habitatov v gozdu 3. Po želji ga fotografiraj Če ga opaziš, ga lahko: - fotografiraš brez motenja - zabeležiš lokacijo Kot poročajo naravovarstvene organizacije, so takšna opažanja zelo koristna za spremljanje razširjenosti vrste. 4. Ne vznemirjaj ga po nepotrebnem Čeprav je videti zanimiv ali "eksotičen", je pomembno: - da ga ne loviš za fotografiranje od blizu - da ga ne premikaš na drugo mesto

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