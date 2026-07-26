Iz Hollywooda na podeželje

Čeprav jo večina pozna po filmskih uspešnicah, Amanda Seyfried že vrsto let živi precej drugačno življenje od večine hollywoodskih zvezdnikov. Skupaj z možem, igralcem Thomasom Sadoskim in otrokoma živi na kmetiji v zvezni državi New York, kjer sta si ustvarila miren dom daleč od mestnega vrveža. V številnih intervjujih je povedala, da ji življenje na podeželju pomeni ravnovesje, ki ga v Hollywoodu težko najde. Delo z živalmi in skrb za kmetijo jo pomirjata, stik z naravo pa ji pomaga ohranjati dobro duševno počutje. Prav zato večino prostega časa nameni delu okoli posestva.

Na njeni kmetiji ne manjka živali

Amanda je znana velika ljubiteljica živali, njena kmetija pa je pravi mali živalski svet. Na njej živijo konji, koze, ovce, kokoši, race, psi, mačke, osli in pavi. Občasno pa na svojih družbenih omrežjih pokaže tudi druge domače živali, ki jih rešujejo ali zanje začasno skrbijo. Njeni sledilci pogosto pravijo, da je njen Instagram veliko bolj podoben dnevniku življenja na kmetiji kot profilu hollywoodske igralke.

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Zakaj pav "ostane" v istem položaju?

Prav to je najbolj presenetilo gledalce videa. Pavi imajo zelo dolg in izjemno gibljiv vrat, sestavljen iz številnih vratnih vretenc, podobno kot druge ptice. Zaradi tega lahko glavo obračajo skoraj v vse smeri in brez težav spreminjajo položaj vratu. Ko je Amanda pavu nežno premaknila vrat, ga je ta za kratek čas preprosto pustil v istem položaju. Ne gre za to, da bi bil vrat tog ali da bi ga igralka "zaklenila", temveč za povsem običajno vedenje sproščene ptice. Ker vrat pri pavih tehta zelo malo in ga podpirajo močne mišice, lahko ptica določen položaj nekaj časa brez težav ohranja. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da se s ptico ravna zelo nežno. Če bi vrat silili v nenaraven položaj, bi lahko prišlo do poškodbe. Na posnetku pa je videti, da je pav popolnoma miren in sproščen, kar kaže, da je vajen človeške družbe.

icon-expand Manj znano pa je, da so pavi tudi zelo inteligentni in radovedni. FOTO: Adobe Stock

Pavi niso le lepotci

Pav velja za eno najbolj prepoznavnih ptic na svetu. Samci lahko zrastejo do več kot dva metra dolžine, pri čemer velik del predstavlja znameniti rep z bleščečimi "očesi", ki ga razprejo med dvorjenjem samicam. Manj znano pa je, da so pavi tudi zelo inteligentni in radovedni. Njihove značilnosti vključujejo: - dobro si zapomnijo ljudi, ki jih redno hranijo, - hitro prepoznajo okolico, - so izredno pozorni na nevarnost in z glasnim oglašanjem opozorijo druge živali, - lahko letijo, čeprav večino časa preživijo na tleh, - ponoči pogosto spijo na drevesih ali visokih gredah, kjer so varnejši pred plenilci.

icon-expand Samci lahko zrastejo do več kot dva metra dolžine, pri čemer velik del predstavlja znameniti rep z bleščečimi "očesi", ki ga razprejo med dvorjenjem samicam. FOTO: Adobe Stock

So lahko pavi domači ljubljenčki?

Da, vendar niso primerni za vsakogar. Pavi se lahko navadijo ljudi in postanejo precej zaupljivi, še posebej, če z njimi odraščajo. Nekateri lastniki jih opisujejo kot zelo družabne in radovedne ptice, ki sledijo ljudem po dvorišču ter se pustijo božati. Po drugi strani pa znajo biti tudi zelo glasni. Njihovo oglašanje je še posebej intenzivno v času parjenja in ga je mogoče slišati več sto metrov daleč. Poleg tega potrebujejo veliko prostora za gibanje, varno zavetje ter ustrezno prehrano. Prav zato jih najpogosteje najdemo na večjih posestvih, rančih ali kmetijah, podobnih tisti, na kateri živi Amanda.