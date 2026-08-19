Letalo, ki je bilo že nared za vzlet z letališča, je imelo v nedeljo zamudo zaradi beloglavega jastreba (Gyps fulvus), ki se je namestil na enega njegovih kril. Pilot ga je opazil in obvestil nadzorni stolp, ki je na vzletno stezo poslala pomoč.

Gasilci so se s pomočjo lestve približali ptiču in ga varno ujeti s pomočjo jakne. Gasilec Antonis Petrakis je pozneje za grške medije, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, dejal, da se jim kaj takega še ni zgodilo. Dodal je, da je bil jastreb popolnoma miren.

Ptiča so nato predali v pregled strokovnjakom.

Na Kreti po podatkih raziskave tamkajšnje univerze gnezdi približno 140 parov beloglavih jastrebov.