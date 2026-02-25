Uprava za veterinarstvo je pozvala lovce, naj preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pri lisici, uplenjeni v občini Velike Lašče, so namreč potrdili bolezen Aujeszkega (BA), virusno bolezen, ki jo prenašajo predvsem divji prašiči, za okužbo pa so najbolj dovzetni lovski psi. Bolezen Aujeszkega, znano tudi po imenu lažna steklina, povzroča virus iz družine herpesvirusov, ki prizadene centralni živčni sistem in dihalne organe sesalcev (psi, mačke, govedo, ovce, zajci, lisice, kunce in tako dalje). Bolezen za ljudi ni nevarna, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prašiči so edine živali, ki preživijo okužbo in predstavljajo rezervoar virusa. BA je bila pri domačih prašičih uspešno izkoreninjena, globalno pa kroži v populaciji divjih prašičev. Tudi v Sloveniji so prisotne serološko pozitivne živali, kar kaže na to, da so se srečale z virusom in bolezen prebolele.

Nevarnost za domače živali

icon-expand Sprehod s psom v gozdu FOTO: Adobe Stock

Ostali sesalci predstavljajo za virus slepo ulico, ker okužba običajno povzroči njihov pogin, še preden se virus začne izločati. Živali običajno poginejo v 24 do 72 urah po nastopu bolezenskih znakov, do pogina pa lahko pride tudi brez znakov bolezni.

Bolezen ni ozdravljiva in zanjo ni cepiva. Ključna je preventiva

Uprava tudi sprehajalcem psov svetuje, naj imajo živali med sprehodom po gozdu in v naravi na povodcu, da preprečijo stik z divjimi prašiči.

Okužbi so še posebej izpostavljeni lovski psi, ki pogosto pridejo v stik z okuženimi divjimi prašiči. Psi se običajno okužijo z uživanjem mesa okuženega divjega prašiča, lahko pa tudi zgolj ob grizenju obolele oz. okužene odstreljene živali. "Uprava lovcem svetuje, da preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pes naj divjega prašiča poišče, ga glasno goni, ko pa je žival uplenjena, naj se ji ne približa," so opisali. Da se izognemo prenašanju virusa (neposreden stik z okuženim divjim prašičem ali posreden stik z izločki ali aerosolom okuženih divjih prašičev) z divjih na domače prašiče in druge gojene živali, je zelo pomembno, da lovci in rejci živali dosledno upoštevajo in izvajajo biovarnostne ukrepe, svetujejo v upravi.

Simptomi

Prvi simptomi so neješčnost, apatija in splošno slabo počutje, ki se zelo hitro stopnjujejo v nemir, spremenjen glas in močno slinjenje. V naslednji fazi zaradi hudih živčnih bolečin in srbečice pes začne poškodovati samega sebe – se grize in praska, tudi do kosti, so poročali v informativni oddaji 24UR. Bolezen se med psi ne prenaša.

Bolezen Aujeszkega (BA) ali pseudorabies je ena izmed gospodarsko najpomembnejših kužnih bolezni prašičev, ki so edini naravni gostitelj virusa. Sesalci, z izjemo prašičev, predstavljajo za virus slepo ulico, ker okužba običajno povzroči njihov pogin, še preden se virus prične izločati. Psi so za okužbo očitno najbolj dovzetni, saj je ravno pri njih v Evropi največ opisanih primerov bolezni. Še posebej so izpostavljeni lovski psi, ki pridejo v stik z okuženim oziroma viremičnim divjim prašičem. V Sloveniji so bili potrjeni primeri BA pri lovskih psih po stiku z divjim prašičem med lovom v letu 2018 in 2023. Podatki o obolelih psih v Sloveniji pa segajo že več kot tri desetletja nazaj, poroča uprava za veterinarstvo.

Preberi še Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti