Uprava za veterinarstvo je pozvala lovce, naj preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pri lisici, uplenjeni v občini Velike Lašče, so namreč potrdili bolezen Aujeszkega (BA), virusno bolezen, ki jo prenašajo predvsem divji prašiči, za okužbo pa so najbolj dovzetni lovski psi.
Bolezen Aujeszkega, znano tudi po imenu lažna steklina, povzroča virus iz družine herpesvirusov, ki prizadene centralni živčni sistem in dihalne organe sesalcev (psi, mačke, govedo, ovce, zajci, lisice, kunce in tako dalje). Bolezen za ljudi ni nevarna, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Prašiči so edine živali, ki preživijo okužbo in predstavljajo rezervoar virusa. BA je bila pri domačih prašičih uspešno izkoreninjena, globalno pa kroži v populaciji divjih prašičev.
Tudi v Sloveniji so prisotne serološko pozitivne živali, kar kaže na to, da so se srečale z virusom in bolezen prebolele.
Nevarnost za domače živali
Ostali sesalci predstavljajo za virus slepo ulico, ker okužba običajno povzroči njihov pogin, še preden se virus začne izločati. Živali običajno poginejo v 24 do 72 urah po nastopu bolezenskih znakov, do pogina pa lahko pride tudi brez znakov bolezni.
Bolezen ni ozdravljiva in zanjo ni cepiva. Ključna je preventiva
Okužbi so še posebej izpostavljeni lovski psi, ki pogosto pridejo v stik z okuženimi divjimi prašiči. Psi se običajno okužijo z uživanjem mesa okuženega divjega prašiča, lahko pa tudi zgolj ob grizenju obolele oz. okužene odstreljene živali.
"Uprava lovcem svetuje, da preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pes naj divjega prašiča poišče, ga glasno goni, ko pa je žival uplenjena, naj se ji ne približa," so opisali.
Da se izognemo prenašanju virusa (neposreden stik z okuženim divjim prašičem ali posreden stik z izločki ali aerosolom okuženih divjih prašičev) z divjih na domače prašiče in druge gojene živali, je zelo pomembno, da lovci in rejci živali dosledno upoštevajo in izvajajo biovarnostne ukrepe, svetujejo v upravi.
Simptomi
Prvi simptomi so neješčnost, apatija in splošno slabo počutje, ki se zelo hitro stopnjujejo v nemir, spremenjen glas in močno slinjenje. V naslednji fazi zaradi hudih živčnih bolečin in srbečice pes začne poškodovati samega sebe – se grize in praska, tudi do kosti, so poročali v informativni oddaji 24UR.
Bolezen se med psi ne prenaša.
