Kaj je česen in zakaj je sporen

Česen (Allium sativum) spada v družino lukovk, skupaj s čebulo, porom in drobnjakom. Kot navajajo veterinarski in prehranski strokovni viri, se v njem nahajajo žveplove spojine, ki so odgovorne za njegov značilen vonj, okus in biološke učinke. Pri ljudeh se te snovi pogosto povezujejo s pozitivnimi učinki, vendar se pri psih zgodba bistveno spremeni.

Česen se pogosto omenja kot naravno sredstvo proti notranjim zajedavcem pri psih.

Katera snov v česnu povzroča težave

Najpomembnejša spojina je alicin, ki nastane, ko se česen zdrobi ali nareže. Poleg njega nastajajo še druge žveplove organske spojine, kot so: - dialil disulfid (lahko tudi dialildisulfid) - dialil trisulfid (lahko tudi dialiltrisulfid) - S-alil cistein (ali S-alilcistein) - druge reaktivne žveplove spojine Te spojine so biološko aktivne in lahko vplivajo na krvne celice. Kot navajajo strokovni veterinarski pregledi, prav te spojine povzročajo oksidativni stres v rdečih krvničkah.

Kaj je oksidativni stres (ključni mehanizem škode)

Oksidativni stres je stanje, pri katerem v telesu nastane neravnovesje med prostimi radikali in antioksidanti. - Prosti radikali so reaktivne molekule, ki lahko poškodujejo celice - Antioksidanti jih običajno nevtralizirajo in ščitijo telo Ko se to ravnovesje poruši, pride do oksidativnega stresa. Pri psih žveplove spojine iz česna delujejo kot oksidanti, kar pomeni, da povečajo nastanek prostih radikalov v rdečih krvničkah. Kot pojasnjujejo veterinarski toksikološki viri, to vodi do: - poškodb membrane rdečih krvničk - sprememb hemoglobina - nastanka Heinzovih telesc Heinzova telesca so poškodovane oblike hemoglobina, ki jih telo prepozna kot neuporabne, zato jih začne odstranjevati. To vodi v razpad rdečih krvničk in hemolitično anemijo.

Naravno ne pomeni nujno varno.

MIT: česen je varen naravni repelent

V ljudskem prepričanju se česen pogosto uporablja kot naravna zaščita proti bolham in klopom. Vendar veterinarske organizacije, kot je ASPCA, poudarjajo, da za to ni znanstveno potrjenih dokazov. Tudi strokovni pregledi kažejo, da učinkovitost proti zajedavcem ni zanesljivo dokazana, medtem ko so tveganja jasno dokumentirana.

DEJSTVO: česen lahko poškoduje kri psa

Kot opozarjajo veterinarski strokovni viri, so čebula, česen in drobnjak del iste skupine rastlin, ki lahko povzročijo: - prebavne težave - oksidativne poškodbe krvničk - hemolitično anemijo Ta učinek je še posebej pomemben pri psih in mačkah, pri katerih je občutljivost na te spojine višja kot pri ljudeh.

Koliko česna je nevarno za pse

Toksičnost je odvisna od teže psa in občutljivosti organizma. Veterinarski podatki navajajo okvirno mejo približno 5 gramov svežega česna na kilogram telesne teže, kar pa ni varna priporočena količina, temveč prag, pri katerem se lahko pojavijo simptomi. To pomeni: - majhen pes lahko zboli že po nekaj strokih - večji psi potrebujejo večjo količino, vendar tveganje ostaja - ponavljajoče se majhne doze so prav tako nevarne zaradi kopičenja učinkov

Ali predelan česen zmanjša tveganje

Vsak pes je drugačen ...

Nekateri prehranski dodatki trdijo, da predelava česna odstrani škodljive spojine. Vendar veterinarska stroka opozarja, da ni dovolj neodvisnih dokazov, da bi bil predelan česen popolnoma varen. Del spojin lahko ostane aktiven ali se ponovno tvori, zato tveganje ni popolnoma odpravljeno. Razlogi so: - dokazano vpliva na rdeče krvničke - ni zanesljivega dokaza o učinkovitosti proti zajedavcem - varna doza ni jasno določena - obstajajo varnejše veterinarske alternative

Kaj pomeni "naravno" pri psih

Naravno ne pomeni nujno varno. Česen je dober primer snovi, ki je lahko koristna za ljudi, a potencialno nevarna za živali zaradi drugačnega metabolizma. Pri psih je zato ključnega pomena, da se ne zanašamo na ljudska prepričanja, ampak na veterinarsko preverjene informacije. Zato je pred vsako uporabo česna pri psu nujno potrebna previdnost. Čeprav se pogosto predstavlja kot naravna rešitev, lahko pri določenih odmerkih ali občutljivih živalih povzroči resne zdravstvene težave. Vsak pes je drugačen, zato so njegova starost, morebitne bolezni in individualna občutljivost ključni dejavniki pri oceni tveganja. Zagotovo pa se, preden se odločite, da boste poskusili s česnom, o tem predhodno pogovorite z veterinarjem, ki najbolje pozna vašega psa in vam lahko strokovno svetuje glede varnosti ter morebitnih alternativnih, dokazano varnih metod zaščite.

