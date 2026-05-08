Po odzivih na spletu je šlo za še en tipičen dan v avstralski divjini, ki jo slavni par pogosto raziskuje na motorjih.

Posnetek dogodka je Chris Hemsworth delil na družbenem omrežju Instagram, kjer je hitro pritegnil pozornost oboževalcev. Hemsworth je med vožnjo po podeželski cesti opazil plazilca, zato sta z ženo Elso ustavila motor in previdno opazovala situacijo.

Hemsworth, ki je znan po svoji ljubezni do motorjev, surfanja in pustolovščin v naravi, pogosto deli utrinke družinskega življenja daleč od hollywoodskega blišča. Z Elso Pataky in njunimi otroki živijo v Byron Bayu v Avstraliji, kjer veliko časa preživijo na prostem.

Oboževalci so pod objavo zapisali, da bi jih takšno srečanje pošteno prestrašilo, medtem ko sta Chris in Elsa vse skupaj očitno sprejela precej mirno in z nekaj humorja. Prav sproščen odnos do narave in pustolovščin je eden od razlogov, da par velja za enega najbolj priljubljenih zvezdniških dvojcev.

Hemsworth sicer pogosto objavlja vsebine, povezane z motorji in adrenalinskimi športi, saj je vožnja z motorjem ena njegovih največjih strasti.