Od septembra bo strošek za lastnike precej višji

Kot sporoča Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), država trenutno za označitev in registracijo mačke prispeva 30 evrov, zato lastnik za storitev doplača le približno 8,09 evra.

To pa bo veljalo le še do 31. avgusta 2026.

Za storitve, opravljene od 1. septembra do 31. decembra 2026, bo država prispevala le še 8 evrov, kar pomeni, da bo moral lastnik mačke plačati približno 30,09 evra. Sofinanciranje se upošteva neposredno pri obračunu pri veterinarju in zniža končni znesek, ki ga poravna lastnik.

icon-expand Če svoje mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas, da to storite. FOTO: Shutterstock

Od 1. januarja 2027 bo čipiranje obvezno

Po noveli Zakona o zaščiti živali, na katero opozarja UVHVVR, bodo morale biti od 1. januarja 2027 vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali (CRHŽ). Prehodno obdobje se izteče 31. decembra 2026, zato pristojni pozivajo lastnike, naj obveznost uredijo pravočasno in ne čakajo na zadnje tedne leta.

Zakaj je čipiranje tako pomembno?

Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo mačke in njenega lastnika. Če se žival izgubi, pobegne ali jo kdo najde, lahko veterinar ali zavetišče s pomočjo čitalnika hitro ugotovi, komu pripada. Na UVHVVR poudarjajo, da čipiranje ni pomembno le zaradi lažjega vračanja izgubljenih živali domov, temveč tudi zaradi večje sledljivosti, učinkovitejšega ukrepanja pristojnih služb ter zmanjševanja števila zapuščenih mačk. Označevanje in registracija sta pomemben del odgovornega lastništva in boljšega nadzora nad populacijo mačk.

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Lastnikom svetujejo, naj ne odlašajo

Možnost višjega sofinanciranja je bila uvedena kot prehodni ukrep, s katerim želi država lastnikom olajšati prilagoditev na novo zakonsko ureditev. Ker se višina subvencije s septembrom bistveno zniža, UVHVVR lastnikom svetuje, da čipiranje in registracijo uredijo čim prej. Tisti, ki bodo storitev opravili še avgusta, bodo zanjo odšteli bistveno manj kot tisti, ki bodo čakali do jeseni.

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