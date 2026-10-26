Vsako leto ob noči čarovnic se črne mačke znova znajdejo v središču pozornosti. Njihove podobe krasijo okraske, voščilnice, maske in izložbe, spremljajo pa jih zgodbe o skrivnostnosti, magiji in vraževerju. Toda za številnimi črnimi mačkami je resnična zgodba precej manj pravljična. Zaradi starih predsodkov in stereotipov so pogosto med tistimi, ki v zavetiščih na nov dom čakajo najdlje. Prav zato bodo v Zavetišču Ljubljana tudi letos pripravili tradicionalno Noč črnih mačk, s katero želijo obiskovalcem približati svet teh pogosto spregledanih živali ter spodbuditi odgovorno posvojitev.

icon-expand Za črnim kožuščkom ni nič strašljivega. Prav nasprotno, tudi črne muce so lahko prav tako igrive, radovedne in ljubeče živali. FOTO: Adobe Stock

Od spremljevalk čarovnic do simbolov sreče

Povezava med črnimi mačkami in nočjo čarovnic sega več stoletij v preteklost. V srednjem veku so jih v nekaterih delih Evrope povezovali s čarovnicami, magijo in nadnaravnimi silami. Prav zaradi takšnih zgodb se jih še danes drži sloves živali, ki prinašajo nesrečo. A zanimivo je, da številne kulture verjamejo ravno nasprotno. Ponekod veljajo za simbol sreče, blaginje in zaščite doma. Črna mačka zato ni nič bolj skrivnostna ali manj prijazna od katere koli druge mačke. Barva dlake ne pove prav nič o njenem značaju.

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Predsodki, ki imajo resnične posledice

Čeprav se zdi vraževerje stvar preteklosti, prostovoljci in zaposleni v zavetiščih že dolgo opozarjajo, da predsodki še vedno vplivajo na odločitve nekaterih posvojiteljev. Mnogi ljudje se pri izbiri hišnega ljubljenčka nezavedno odločajo za živali svetlejših barv ali bolj izrazitih vzorcev. Črne mačke zato pogosto ostajajo v zavetiščih dlje časa in težje najdejo svoj stalni dom.

icon-expand Povezava med črnimi mačkami in nočjo čarovnic sega več stoletij v preteklost. FOTO: Adobe Stock

Še eno zelo zahtevno leto za številna zavetišča in društva

Žal se tudi letos številna slovenska zavetišča in društva za zaščito živali soočajo z veliko stisko. Tudi letos so prostovoljci po vsej državi odkrivali breje mačke, številna zapuščena mačja legla in osirotele mladiče. Že tako polna zavetišča so morala sprejeti nove varovance, če so jih želeli umakniti na varno. Društva skrbijo za vedno več živali v začasnih domovih ter oskrbujejo vedno več prostoživečih živali. Stanje je alarmantno.

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V številnih primerih je razlog še vedno nekontrolirano razmnoževanje nekastriranih in nesteriliziranih živali. Zavetišča pa hkrati opozarjajo, da je zanimanja za posvojitve manj kot nekoč, medtem ko se število živali, ki potrebujejo pomoč, ne zmanjšuje. Zaradi prostorske stiske in vse višjih stroškov oskrbe pa so donacije in podpora javnosti za mnoga društva postale pomembnejše kot kadar koli prej.

icon-expand Zaradi gena za večjo količino temnega pigmenta imajo njihov kožuh značilen sijoč videz, ki je še posebej opazen na sončni svetlobi. FOTO: Adobe Stock

Čarobno popoldne z dobrim namenom

Če boste 31. oktobra, na predvečer tradicionalnega praznovanja noči čarovnic, obiskali Zavetišče Ljubljana, vam bodo pokazali, zakaj črna barva kožuščka ne prinaša nesreče, hkrati pa se vam lahko zgodi, da boste končno videli dlje od zunanjosti in katero od tamkajšnjih živali začutili v svojem srcu. Za črnim kožuščkom res ni nič strašljivega. Nasprotno, gre za igrive, radovedne in ljubeče živali, ki si zaslužijo enako priložnost kot vse druge.

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V Zavetišču Ljubljana zato vabijo vse ljubitelje živali, družine in radovedne obiskovalce, da se jim zadnji dan oktobra med 15. in 17. uro pridružijo na tradicionalni Noči črnih mačk. Za obiskovalce pripravljajo čarobno mačjo oddajo s presenečenji, tradicionalni karneval s kreativnimi maskami, posebno delavnico Skrivnost zavetišča, prav tako bodo predstavili, kaj pomeni odgovorno lastništvo živali ter kakšne so možnosti posvojitve živali.

Tisti, ki o posvojitvi resno razmišljajo, lahko že pred dogodkom na spletni strani zavetišča izpolnijo vprašalnik za posvojitev.

Vsaka konzerva šteje

Posebnost dogodka je tudi dobrodelna nota. Namesto klasične vstopnice obiskovalce vabijo, da po svojih zmožnostih prispevajo pomoč za živali v zavetišču. Dobrodošli bodo predvsem mačja hrana v konzervah, gobice, gobaste krpe in vrečke za smeti ter pasji priboljški.

icon-expand Nikoli ne izbirajte živali le na osnovi videza, saj se bistvo skriva za njihovo zunanjostjo. FOTO: Adobe Stock