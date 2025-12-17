Dominvrt.si
Odkritje dinozavrovih stopinj v Italiji
Živali

Blizu prizorišča OI odkrili več tisoč dinozavrovih odtisov

STA
17. 12. 2025 09.54
0

V narodnem parku na severu Italije, blizu prizorišč prihodnjih zimskih olimpijskih iger, so odkrili na tisoče dinozavrovih stopinj, ki segajo kar 210 milijonov let v preteklost. Gre za "neizmerno znanstveno dediščino".

V italijanskih Alpah, ki bodo februarja prihodnje leto gostile zimske olimpijske igre, so našli več sto metrov sledi dinozavrovih stopinj s prsti in kremplji, so sporočile lokalne oblasti. Odtise stopal, stare več kot 200 milijonov let, so odkrili v narodnem parku Stelvio, na območju med krajema Bormio in Livigno.

Odkritje dinozavrovih stopinj v Italiji
Odkritje dinozavrovih stopinj v Italiji FOTO: AP

Zbirka odtisov, ki se razteza v dolžino več sto metrov, je po navedbah vodje severne italijanske regije Lombardija Attilia Fontane ena največjih zbirk dinozavrovih odtisov v Evropi in na svetu.

Fotograf Elio Della Ferrera je odtise, nekateri so v premeru merili do 40 centimetrov, prvič opazil septembra. Zatem je poklical paleontologa Cristiana Dal Sassoja iz milanskega muzeja naravne zgodovine, ki je zbral ekipo italijanskih strokovnjakov, da najdišča preučijo.

Odkritje priča o vzporednih sprehodih

"To je neizmerna znanstvena dediščina. Vzporedni sprehodi so jasen dokaz, da so se črede gibale sinhrono, obstajajo pa tudi sledi bolj kompleksnega vedenja, kot so skupine živali, ki so se zbrale v krogu, morda za obrambo," je pojasnil Dal Sasso.

Odtisi, ki so trenutno prekriti s snegom in se nahajajo stran od utrjenih poti, so se ohranili v dolomitnih kamninah iz poznega triasa, ki so stare približno 210 milijonov let. Večina odtisov stopal je podolgovatih in so jih pustili dvonožci.

Najbolj ohranjeni odtisi imajo sledi vsaj štirih prstov.
Najbolj ohranjeni odtisi imajo sledi vsaj štirih prstov. FOTO: AP

Odtisi s štirimi prsti

Najbolj ohranjeni imajo sledi vsaj štirih prstov, kar nakazuje, da pripadajo prozavropodom, rastlinojedim dinozavrom z dolgimi vratovi in majhnimi glavami. Ti veljajo za prednike velikih zavropodov iz jure, kot je na primer brontozaver. Odrasli prozavropodi so lahko zrasli do deset metrov v dolžino. Našli so tudi sledi plenilskih dinozavrov in arhozavrov, prednikov krokodilov.

Odtise so odkrili na skoraj povsem navpičnem pobočju zaradi nastanka verige Alp. Toda v času, ko so na tem območju hodili dinozavri, je bilo to območje plime v tropskem okolju, ki se je raztezalo več sto kilometrov. Sledi so nastale, ko so bile usedline na širokih plimskih ravnicah še mehke in nasičene z vodo. Stopinje so nato prekrili sedimenti in jih zaščitili, a so z dvigom Alp in erozijo gorskega pobočja znova vidne.

