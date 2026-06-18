Divji prašiči se v Sloveniji vse pogosteje približujejo naseljem in celo zahajajo na dvorišča stanovanjskih hiš, poroča 24ur.com, ki je predstavila primer iz Izole, kjer se v širši okolici izolske bolnišnice sprehaja krdelo z mladiči. Ker so take skupine lahko izredno nevarne, so tamkajšnji lovci prebivalce pozvali na previdnost.

Lovci sicer opozarjajo, da ne gre več za osamljene primere, ampak za vse pogostejši pojav, ki ga spodbujajo dostopnost hrane, mile zime in širjenje njihove populacije.

Škoda na vrtovih

Živali lahko na vrtovih povzročijo konkretno škodo – razrijejo trate, uničujejo rastline in iščejo hrano v kompostih ali smeteh. Obenem pa lahko predstavljajo tudi nevarnost, zlasti če se počutijo ogrožene ali če so v bližini mladiči.

Ljudje naj ravnajo preventivno