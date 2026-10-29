V času, ko televizijske zaslone in družbena omrežja preplavljajo napeti resničnostni šovi, škandali in neskončno brskanje v množici slabih novic, je na Finskem zvezda letošnje jeseni povsem drugačna oddaja. Že šesto leto zapored lahko milijoni ljudi spremljajo nekaj, kar bi se še pred nekaj leti zdelo nepredstavljivo: 24-urni prenos življenja pasje mame in njenih mladičkov. Oddaja z naslovom Pentulive (v prevodu Pasji mladički v živo) je projekt finske javne radiotelevizije Yle, ki je letos že šesto leto zapored pritegnil ogromno občinstvo. Letošnja sezona je postala celo mednarodni hit, saj si je prenose ogledalo več kot deset milijonov ljudi po svetu! Osnovni koncept živalskega resničnostnega šova je ves čas enak. Najprej izberejo brejo psičko, kamere spremljajo porod, nato približno osem tednov v živo spremljajo odraščanje mladičkov, prenos pa se zaključi, ko mladički odidejo v nove domove.

icon-expand Psička Hilkka in njeni mladički, ki so se na ta svet skotili 10. oktobra, so prava spletna senzacija. FOTO: AP

Letos milijoni spremljajo šest puhastih mladičkov

V središču letošnje sezone je štiriletna psička Hilkka, predstavnica pasme Lagotto Romagnolo. Kamere so jo začele snemati že nekaj dni pred porodom, nato pa so 10. oktobra spremljale prihod šestih mladičkov, štirih samčkov in dveh samičk. Pasma Lagotto Romagnolo izvira iz Italije in je danes najbolj znana kot ena najboljših pasem za iskanje tartufov. Njeni predstavniki slovijo po kodrasti dlaki, inteligenci in prijaznem značaju.

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Gledalci lahko dan za dnem v neposrednem prenosu spremljajo prve korake mladičkov, odpiranje oči, hranjenje, igro in raziskovanje sveta. V oddaji ni tekmovanja, ni glasovanja občinstva in ni velikih preobratov. Večino časa mladički še prespijo. A ne glede na to, da ni veliko dogajanja, je zanimanje za prenos izredno veliko.

Po podatkih finske televizije je letošnja sezona oddaje Pentulive do 23. oktobra zbrala že več kot 10 milijonov ogledov po svetu. Ker ima Finska približno 5,7 milijona prebivalcev, to pomeni, da je oddaja po številu ogledov že presegla velikost domačega trga.

Zakaj milijoni gledajo pse, ki večino dneva prespijo?

To je vprašanje, ki si ga zastavljajo tudi mnogi medijski strokovnjaki. Del odgovora se skriva v pojavu, ki ga Skandinavci poznajo kot 'slow TV' oziroma 'počasna televizija'. Gre za oddaje, v katerih se skoraj nič dramatičnega ne zgodi, gledalci pa spremljajo običajne dogodke v realnem času. Po besedah ustvarjalcev oddaja gledalcem ponuja pobeg od vsakodnevnega stresa. Mnogi jo tako uporabljajo kot nekakšno digitalno sprostitev med delom ali zvečer pred spanjem. Avtorica projekta, znanstvena novinarka Pirjo Koskinen, meni, da opazovanje mladičkov pri ljudeh spodbuja občutke povezanosti in zmanjšuje tesnobo. Ob tem dodaja, da oddaja ni namenjena promovbiranju ljubkosti, ampak gre predvsem za ozaveščevalen projekt o odgovornem ravnanju z živalmi in njihovi dobrobiti.

V času algoritmov, škandalov in senzacionalizma je eden največjih televizijskih hitov leta postala oddaja, v kateri gledalci opazujejo pasjo mamo in njene mladičke med spanjem, hranjenjem in odraščanjem.

Fenomen, ki je osvojil svet

Uspeh oddaje je presegel finske meje. Format so začeli predvajati tudi na Švedskem, pravice za njegovo izvedbo pa je kupila celo nizozemska javna televizija. Producenti pravijo, da priljubljenost oddaje veliko pove o današnjem času. V svetu stalnih kriz, konfliktov in preobilice informacij ljudje očitno vse bolj iščejo vsebine, ki pomirjajo in vračajo občutek normalnosti. In prav zato je povsem mogoče, da je eden največjih televizijskih hitov letošnjega leta oddaja, v kateri glavni junaki večino dneva preprosto - spijo.

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Prenos v živo najdete na https://yle.fi/t/18-332106/fi.

Značilnosti pasme Lagotto Romagnolo

Pasma Lagotto Romagnolo izvira iz Italije in velja za eno najstarejših vodnih pasem na svetu. V preteklosti so te pse uporabljali za prinašanje ustreljenih vodnih ptic iz močvirij in lagun severne Italije.

icon-expand Videz teh kužkov spominja na plišastega medvedka, zato so med najbolj prikupnimi pasmami za družinsko življenje. FOTO: Shutterstock

Danes je Lagotto Romagnolo najbolj znan kot specialist za iskanje tartufov. Zaradi izjemnega voha ga pogosto uporabljajo za odkrivanje dragocenih podzemnih gob, zaradi česar je zelo cenjen med nabiralci tartufov. Prepoznaven je po gosti, kodrasti dlaki, ki ga ščiti pred vlago in mrazom. Njegov videz pogosto spominja na plišastega medvedka, zato je med najbolj prikupnimi pasmami za družinsko življenje. Psi te pasme slovijo po inteligenci, učljivosti in navezanosti na ljudi. Radi sodelujejo z lastniki, zaradi česar so priljubljeni pri različnih kinoloških disciplinah, kot sta agiliti in delo z vonjem. Čeprav so zelo družabni, potrebujejo veliko miselne stimulacije in aktivnosti. Brez zaposlitve lahko hitro postanejo zdolgočaseni, zato jim ustrezajo aktivni lastniki.