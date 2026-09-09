Sezona gobarjenja je na Pohorje privabila številne ljubitelje narave, vendar Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce opozarja, da na tem območju niso sami. V pohorskih gozdovih so namreč prisotni tako medvedi kot volkovi, zato je pomembno, da se obiskovalci v naravi vedejo odgovorno in poznajo osnovna pravila ravnanja ob morebitnem srečanju z velikimi zvermi.

Pohorje je eno največjih gozdnatih območij v Sloveniji in pomemben življenjski prostor številnih divjih živali. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je gozd prostor, kjer morajo obiskovalci spoštovati naravo, živali in gozdni bonton.

Na Pohorju so znova opazili medvede

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je medved na Pohorju trenutno prisoten občasno. Najpogosteje gre za mlajše osebke, ki iščejo nova območja za življenje zaradi naraščanja populacije medvedov na Notranjskem in Kočevskem.

icon-expand Medved na Pohorju, september 2026 FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Lovske kamere so letos medvede večkrat zabeležile na različnih delih Pohorja. Julija so ga opazili na območju Ribniškega Pohorja, nedavno pa tudi v bližini Klopnega vrha. Do srečanj z medvedom največkrat pride, ko človek žival preseneti. Zaradi tega strokovnjaki priporočajo, da obiskovalci med hojo skozi gosto vegetacijo ali nepregledne dele gozda nase opozarjajo z običajnim govorom, žvižganjem ali rahlim udarjanjem s palico ob kamen.

icon-expand Medved na Pohorju, julij 2026 FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

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Na ovršju Pohorja živi tudi do 14 volkov

Volk se je na Pohorje vrnil pred približno dvema letoma in se tam uspešno ustalil. Po besedah vodje mariborske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Igorja Kopšeta na območju Pohorja trenutno živi med 11 in 14 volkov.

icon-expand Volk na Pohorju, januar 2025 FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Čeprav se volkovi praviloma izogibajo ljudem, je pomembno vedeti, kako ravnati, če jih opazite. Tako kot pri medvedu velja, da ostanete mirni, se z mirnim glasom oglasite in se počasi umaknete v smeri, od koder ste prišli.

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Česa nikakor ne smete storiti?

Če naletite na medveda ali volka: - ne tecite stran, - ne skušajte splezati na drevo, - živali se ne približujte, - ne poskušajte je fotografirati od blizu, - pustite ji dovolj prostora za umik. Strokovnjaki opozarjajo, da so medvedi presenetljivo hitri tekači in zelo dobri plezalci. Prav zato je paničen beg ena najslabših možnih reakcij.

icon-expand Volk na Pohorju, januar 2025 FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Posebno opozorilo za lastnike psov Pes mora biti med sprehodom po gozdu vedno na povodcu. Prav neustrezen nadzor nad psi je eden najpogostejših vzrokov za incidente z medvedi. Če pes medveda razdraži in se nato v strahu vrne k lastniku, lahko medved steče za njim in pride v neposredno bližino človeka. Volkovi pa psov v svojem naravnem okolju praviloma ne tolerirajo, zato je previdnost še posebej pomembna.

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Pozor tudi pri nabiranju gob

ZGS opozarja še na eno pravilo, ki ga številni obiskovalci pozabijo. Posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ dva kilograma gob. Enaka omejitev velja tudi za druge gozdne plodove, kot so kostanj, mahovi in podobne dobrine. Namen omejitve je ohranjanje naravnega ravnovesja v gozdnem prostoru, zlasti v času največje gobarske sezone, ko gozdove obišče veliko ljudi.