Ko pritisne hud mraz
Zima je v polnem razmahu. Poleg obilnega sneženja, ki je zajelo večji del države, je pritisnil tudi hud mraz. V teh dneh bodo v notranjosti države v večjem delu temperature ostajale pod ničlo tudi čez dan. Najnižje bodo temperature v četrtek zjutraj. Vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem, nato naj bi se temperature nekoliko zvišale.
Mladički, zapuščeni v plastični vrečki
Pred dnevi je Hrvaško pretresel primer zavrženih mačjih mladičev, ki so v mrzli noči poginili na prostem. Mladiče, sedem jih je bilo v plastični vrečki, sta na travniku pred gasilskim domom na obrobju Zagreba odložili dve ženski, kar je posnela varnostna kamera. Ženski sta nato za Net.hr spregovorili, da sta želeli pomagati mladičem, a da jih nikjer niso želeli sprejeti, ker nista bili iz Zagreba in sta se ta dan vračali nazaj na enega od dalmatinskih otokov, nista mogli s seboj vzeti mladičev, zato sta jih pustili na travniku pred gasilskim domom, ker sta bili prepričani, da jih bo tam kdo opazil in jim pomagal. Dejanje obžalujeta, a se zavedata, da nista storili prav. Če ju bodo spoznali za krive mučenja in zanemarjanja živali, jima grozi do dve leti zapora.
Kako pomagati živalim?
Vsaj dva tedna nizkih temperatur pod lediščem po Sloveniji je za živali velika preizkušnja, zato je skrb za živali izjemno pomembna. Kako pomagati prostoživečim in domačim živalim ter pticam in divjim živalim, da preživijo zimo?
Prostoživeče živali
Živalim lahko v tako hudem mrazu ponudite zavetja v drvarnicah in lopah ali jim omogočite, da se umaknejo v kletne prostore.
Lahko pripravite zavetje iz izoliranih materialov. Lahko pripravite zasilne hišice iz plastičnih zabojnikov, obloženih s stiroporom oziroma stirodurom in napolnjenih s slamo ali senom. Seno in slamo je občasno treba zamenjati, saj žival prihaja v hiško mokra, zato nastane vlaga, ki povzroči gnitje.
Odstranite ležišča iz tkanin, saj zadržujejo vlago in so zato povsem neprimerna.
Redno menjajte svežo, toplo vodo, ker ta na mrazu hitro zmrzne.
Živalim ponudite kalorično bogato hrano: suhe brikete, toplo meso, neslano juhico (brez mleka).
Mačke se v iskanju toplote pogosto skrivajo pod pokrovom še toplega avtomobilskega motorja, zato pred zagonom avta vedno potrkajte po pokrovu in preverite, ali se morda spodaj ne skriva žival.
Domače živali na prostem
Izolirajte pasje ute s stirodurjem, odstranite tkanine in uporabite slamo ali seno. Zaščitite vhode z žakljevino ali debelo tkanino.
Povečajte energijski vnos hrane in pogosto menjajte vodo.
Po sprehodih očistite šape zaradi soli in kemikalij.
Majhne, starejše ali kratkodlake živali imejte raje v notranjih prostorih. Pri ostalih omejite čas zunaj, kar pomeni, da so odsvetovani dolgotrajni sprehodi ali bivanje na mrazu, saj se lahko pojavijo hipotermija ali ozebline (na ušesih, smrčku, krempljih).
Ptice
Namestite hranilnice in gnezdilnice ter jih redno čistite.
Ponudite semena, loj in svežo vodo.
Ohranite zimzelene rastline in žive meje kot naravno zavetje.
Divje živali
Ne vznemirjajte jih, saj potrebujejo mir za varčevanje z energijo. Preganjanje živali vodi v izčrpanost in lahko tudi v smrt.
Psi naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
Ohranite naravna zavetja med iglavci in grmovjem.
Ob hudem mrazu pokažimo sočutje do živali
Majhni ukrepi, kot so zavetje, hrana, voda, rešujejo življenja. Spoštujmo naravo in bodimo odgovorni skrbniki. Če potrebujete dodatne nasvete, kako pomagati živalim, se lahko obrnete na bližnje prostovoljno društvo, ki skrbi za dobrobit živali, ali pa na bližnje zavetišče oziroma veterinarsko ambulanto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV