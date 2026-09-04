Kako pogosto menjati vodo?

Za večino ustaljenih sladkovodnih akvarijev je primerna delna menjava približno enkrat na teden. RSPCA priporoča, da se običajno zamenja okoli 10 do 25 odstotkov vode, medtem ko nekatere veterinarske smernice priporočajo tudi nekoliko več. Natančen urnik je odvisen od velikosti akvarija, števila rib, količine hrane, rastlin in učinkovitosti filtra. Aquarium Co-Op zato opozarja, da ne obstaja en sam urnik, ki bi ustrezal vsem akvarijem.

Zakaj ne zamenjati vse vode?

Popolna menjava vode lahko poruši biološko ravnovesje. V filtrirnem materialu in na površinah akvarija živijo koristne bakterije, ki sodelujejo pri razgradnji odpadnih snovi. RSPCA pojasnjuje, da te bakterije pomagajo pretvarjati strupeni amonijak v nitrit in nato v nitrat. Prav zato je pri običajnem vzdrževanju primernejša delna menjava.

icon-expand Akvarij je lep okras, vendar ribe za dobro počutje potrebujejo kakovostno vodo. FOTO: Adobe Stock

Voda je lahko videti čista, pa ni

Prozorna voda še ne pomeni, da so razmere v akvariju dobre. Ribe, ostanki hrane in razpadajoči deli rastlin vplivajo na kemično sestavo vode. Posebej pomembno je spremljati amonijak, nitrit in nitrat. Po priporočilih RSPCA morata biti amonijak in nitrit v ustaljenem akvariju pri pravilnem delovanju biološkega filtra na ničelni ravni. Aquarium Co-Op svetuje redno testiranje, saj lahko z njim odkrijemo težave, ki jih s prostim očesom ne opazimo.

Kako pravilno zamenjati vodo?

Pri delni menjavi rib običajno ni treba odstranjevati iz akvarija. Z uporabo sifona hkrati odstranimo vodo in odpadke, ki so se nabrali med prodom. Svežo vodo je treba pred dodajanjem ustrezno pripraviti. Če vsebuje klor ali kloramine, jih je treba odstraniti s primernim sredstvom. Pomembna je tudi temperatura, ki naj bo čim bolj podobna temperaturi vode v akvariju. RSPCA priporoča, da filtrirnega materiala ne spiramo pod tekočo vodo. Če ga je treba očistiti, ga nežno speremo v vodi, ki smo jo odstranili iz akvarija, saj tako ohranimo več koristnih bakterij.

icon-expand Prozorna voda še ne pomeni, da so razmere v akvariju dobre. FOTO: Adobe Stock

Pri novem akvariju bodite še posebej previdni

Nov akvarij potrebuje čas, da se vzpostavi dušikov cikel. Pred naselitvijo rib se morajo v filtru in okolju akvarija razviti bakterije, ki razgrajujejo odpadne snovi. RSPCA zato priporoča, da se akvarij najprej pripravi brez rib in da se v začetnem obdobju voda redno testira.

Več rib pomeni več vzdrževanja

Če je akvarij preveč naseljen ali ribe dobivajo preveč hrane, se bo kakovost vode hitreje poslabšala. V takšnem primeru lahko običajna tedenska menjava ne bo zadostovala. Tudi žive rastline pomagajo pri porabi nitratov, vendar ne nadomestijo rednega vzdrževanja.

icon-expand Pri delni menjavi rib običajno ni treba odstranjevati iz akvarija. FOTO: Adobe Stock

Naj bo vodilo stanje akvarija

Tedenska delna menjava je dober začetni okvir, vendar je pomembneje spremljati dejansko stanje vode. Če testi pokažejo povišane vrednosti škodljivih snovi, je treba preveriti vzrok in po potrebi prilagoditi pogostost menjave. Zdrav akvarij ni tisti, ki je videti popolnoma čist, temveč tisti, v katerem so stabilni pogoji za življenje rib. Redno spremljanje vode, primerna filtracija, zmerno hranjenje in premišljeno vzdrževanje so zato pomembnejši od tega, da bi vodo menjali čim pogosteje.

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