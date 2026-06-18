Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnjega zaznavanja tega škodljivca. Najverjetneje so ga na območje zanesli z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta že zelo razširjena, so danes sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V Sloveniji so japonskega hrošča prvič našli poleti 2024 na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje. Zaradi ponovnih najdb lani je uprava na teh območjih določila razmejeni območji, kjer izvajajo ukrepe za izkoreninjanje škodljivca.

Uprava bo v sodelovanju s strokovnimi službami okrepila spremljanje prisotnosti japonskega hrošča na širšem območju avtocestnega počivališča Tepanje jug s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti in s pregledi. V primeru večjega števila najdb bodo sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivca, so napovedali.