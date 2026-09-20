Jesensko listje skriva več nevarnosti

Odpadlo listje je za psa zanimivo zaradi številnih novih vonjav, vendar ni dobro, da v njem brez nadzora brska in ga uživa. V vlažnih in razpadajočih kupih se lahko skrivajo plesen, bakterije, vejice in drugi predmeti, ki jih pes hitro pogoltne. Vet Verified med jesenskimi nevarnostmi posebej omenja gnilo listje in plesen, ki lahko povzročita prebavne težave. Zato psu raje preprečimo uživanje večjih količin listja, predvsem če je že vlažno in razpadajoče.

Želod ni nedolžna jesenska poslastica

Jeseni je želod skoraj povsod, kjer rastejo hrasti. Za psa je lahko zanimiv zaradi velikosti in oblike, vendar ga ne smemo pustiti, da ga grize ali pogoltne. The Kennel Club opozarja, da želod vsebuje čreslovine, ki lahko povzročijo slabost in prebavne težave, pri večjih količinah pa tudi resnejše zaplete. Trši plod lahko poleg tega povzroči zadušitev ali zaporo prebavil. Če vaš pes rad pobira vse, kar najde na tleh, ga zato na območjih z veliko želoda še posebej pozorno spremljajte.

icon-expand Jesensko listje skriva več nevarnosti FOTO: Adobe Stock

Divji kostanj je lahko strupen

Podobno velja za divji kostanj. Svetleči rjavi plodovi so za pse privlačni, saj se lepo kotalijo in jih lahko nosijo v gobcu. Dogs Trust opozarja, da divji kostanj vsebuje snov, ki je za pse strupena. Po zaužitju se lahko pojavijo bruhanje, driska, bolečine v trebuhu in druge težave. Poleg zastrupitve obstaja tudi nevarnost, da plod povzroči zadušitev ali zaporo prebavil. Če pes kostanj pogoltne, ne čakajte na pojav znakov zastrupitve, temveč se posvetujte z veterinarjem.

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Jeseni so pogostejše tudi gobe

Vlažno jesensko vreme je idealno za rast gob, zato jih lahko med sprehodom najdemo v gozdu, parku, na travniku ali celo na domačem vrtu. Težava je v tem, da nevarnih gob pogosto ni mogoče zanesljivo ločiti od nenevarnih samo po videzu. Ameriško združenje veterinarskih bolnišnic opozarja, da lahko nekatere strupene gobe povzročijo bruhanje in drisko, druge pa poškodbe jeter, ledvic ali živčevja. Najvarneje je, da pes med sprehodom ne uživa nobenih divjih gob. Če sumite, da jo je zaužil, čim prej pokličite veterinarja in, če je mogoče, shranite vzorec ali fotografijo gobe.

Pazite na gnilo sadje

Jeseni po tleh pogosto ležijo jabolka, hruške in drugo sadje. Majhna količina svežega sadja običajno ni razlog za paniko, večje tveganje pa predstavljajo gnili in fermentirani plodovi. Veterinary Poisons Information Service opozarja, da lahko plesnivo odpadlo sadje vsebuje snovi, ki povzročajo zastrupitev, fermentirano sadje pa lahko vsebuje tudi alkohol. Zato psu ni dobro dovoliti, da se na sprehodu prosto pase pod sadnim drevjem.

icon-expand Pazite, kaj se skriva med listjem. FOTO: Adobe Stock

Posebno nevaren je lahko antifriz

Ko se temperature začnejo spuščati, se poveča tudi uporaba sredstev za zaščito avtomobilov pred zmrzaljo. Med njimi je antifriz, ki lahko vsebuje etilenglikol in je za pse zelo nevaren. National Veterinary Services opozarja, da je antifriz strupen za živali, že manjša količina pa lahko povzroči hudo zastrupitev in poškodbe ledvic. Na sprehodu zato psa ne pustite piti iz luž na parkiriščih ali območjih, kjer bi lahko prišlo do iztekanja avtomobilskih tekočin. Če sumite, da je pes prišel v stik z antifrizom, je potrebna takojšnja veterinarska pomoč.

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Jeseni se prej stemni

Nevarnost ni vedno nekaj, kar pes poje. Jeseni se dnevi hitro krajšajo, zato je veliko sprehodov opravljenih v temi ali mraku. Takrat je pomembna dobra vidljivost. Odsevni povodec, oprsnica ali svetleč obesek lahko pomagajo, da je pes bolj opazen za voznike in kolesarje. Še posebej pomembno je to ob cestah in na območjih, kjer pes lahko nenadoma steče stran.

Vlažno in hladno vreme prinaša dodatne izzive

Hladnejše vreme samo po sebi za zdravega psa običajno ni težava, vendar so potrebe različnih psov zelo različne. Majhni, kratkodlaki in starejši psi lahko mraz prenašajo slabše kot veliki psi z gosto dlako. Po sprehodu je dobro preveriti tudi tačke. Blato, vlaga, kamenčki in drugi delci se lahko zataknejo med blazinicami ali povzročijo draženje.

icon-expand Ob sumu zaužitja želoda ali divjega kostanja čim prej obrnete na veterinarja. FOTO: Adobe Stock

Kaj storiti, če pes nekaj nevarnega zaužije?

Če pes pogoltne želod, divji kostanj, gobo, neznano rastlino ali kemikalijo, ne čakajte, da se pojavijo prvi simptomi. Dogs Trust svetuje, da se ob sumu zaužitja želoda ali divjega kostanja čim prej obrnete na veterinarja. Povejte, kaj je pes zaužil, približno koliko in kdaj. Če je mogoče, prinesite tudi vzorec ali fotografijo. Psa brez navodil veterinarja ne poskušajte pripraviti do bruhanja. Pri nekaterih snoveh lahko s tem naredite več škode kot koristi. Jesenski sprehod zato še zdaleč ni razlog za skrb, vendar zahteva nekoliko več pozornosti. Če psa naučimo, da ne pobira vsega s tal, ga med sprehodom opazujemo in se izogibamo območjem z veliko nevarnimi plodovi ali gobami, bo lahko brezskrbno užival v najlepšem delu leta.

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