Kot so sporočili iz kranjske mestne uprave, je v nedeljo obiskovalka Kranja v parkomatu opazila kačo in o tem obvestila pristojne službe. Danes so parkomat odprli in v njem našli kačo, ki se je v napravo najverjetneje zatekla skozi cev za električne kable. Cev so zatesnili, pristojne službe pa bodo preventivno pregledale tudi ostale parkomate na območju Mestne občine Kranj.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je zadovoljen, da se je primer srečno zaključil tako za ljudi kot za žival. "Veseli me, da je šlo za človeku nenevarno vrsto kače, ki je bila varno vrnjena v svoje naravno okolje. Dogodek nas hkrati opominja, da si z naravo delimo življenjski prostor, zato je pomembno, da do prostoživečih živali ravnamo odgovorno in spoštljivo," je izpostavil.

Po laični oceni je šlo za kobranko, človeku nenevarno in nestrupeno vrsto kače. Kobranke so v Sloveniji pogoste predvsem v bližini vodnih površin, ljudi pa se praviloma izogibajo. Za občane in hišne ljubljenčke ne predstavljajo nevarnosti.