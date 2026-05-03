Prihaja čas v letu, ko bo vse več poročil o opažanjih kač na zasebnih zemljiščih, tudi v bližini stanovanjskih hiš. Čeprav je srečanje s kačo za marsikoga neprijetno ali celo strašljivo, je pomembno vedeti, da kače praviloma ne iščejo stika z ljudmi. Na dvorišča jih pritegnejo predvsem ugodna skrivališča, toplota in dostop do hrane, kot so miši in drugi glodavci. Dobra novica je, da lahko z nekaj premišljenimi ukrepi svoje dvorišče naredite za kače bistveno manj privlačno. Preventiva je pri tem ključna – veliko lažje je preprečiti njihov prihod, kot pa se kasneje ukvarjati z odstranjevanjem.

Kaj storiti, če na dvorišču zagledate kačo?

Če kačo opazite na svojem dvorišču, je najpomembneje, da ostanete mirni in se ji ne približujete. Kače se večinoma umaknejo same, če jih pustimo pri miru in jim omogočimo izhod, poroča stran dnevnik.hr. Strokovnjaki svetujejo: - kače ne poskušajte loviti ali preganjati, - nanjo ne mečite predmetov, - zavarujte otroke in hišne ljubljenčke ter se umaknite na varno razdaljo. Če kača dlje časa vztraja na istem mestu, rine v bližino hiše ali menite, da predstavlja nevarnost, se obrnite na lokalne intervencijske službe ali zavetišča za živali. Usposobljeni strokovnjaki bodo poskrbeli za varen odvoz in izpust kače v naravno okolje, brez tveganja za ljudi in žival.

Zapomnite si: kače nikoli ne odstranjujte sami. Strokovna pomoč je najvarnejša rešitev.

Preventiva je ključna: kako narediti dvorišče manj privlačno za kače?

Kače se na območjih, kjer nimajo hrane in zavetja, ne zadržujejo dolgo. Zato je prvi korak urejeno in čisto dvorišče. 1. Redno kosite travo in redčite grmovje Visoka trava in gosto grmičevje so idealna skrivališča. Trava naj bo kratko pokošena, grmi pa redno obrezani, zlasti ob robovih parcel, ograj in hiše. 2. Odstranite kupe materiala Kopice drv, kamenja, stare deske ali vrtni odpadki kačam nudijo senco in zavetje. Če takšnih kupov ne morete povsem odstraniti, jih vsaj premaknite čim dlje od hiše in jih ne zlagajte neposredno na tla.

3. Zmanjšajte prisotnost glodavcev Kjer so miši, bodo prej ali slej tudi kače. Poskrbite, da: - na dvorišču ni ostankov hrane, - zabojniki za smeti dobro tesnijo, - kompostni kup ni dostopen glodavcem. 4. Odpravite vire vode Luže, slabo delujoče odtočne cevi ali puščajoče pipe ustvarjajo vlažno okolje, ki privablja tako žuželke kot manjše živali. Suho in urejeno okolje je za kače veliko manj zanimivo.

Preprečevanje je najboljša zaščita

Kače so pomemben del naravnega ravnovesja, vendar to ne pomeni, da morajo imeti prostor prav na vašem dvorišču. Z rednim vzdrževanjem okolice, odstranjevanjem skrivališč in nadzorom nad glodavci lahko bistveno zmanjšate možnosti za njihovo prisotnost. Če se kača kljub vsemu pojavi, pa velja zlato pravilo: mirno, brez panike in s pomočjo strokovnjakov. Tako boste zaščitili sebe in žival ter poskrbeli, da se bo srečanje končalo brez zapletov.