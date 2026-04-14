Prekmurka Kaja Casar in njen partner Karlo sta po šovu hitro ugotovila, da želita svojo zvezo nadaljevati tudi zunaj televizijskih kamer. Skupaj sta se preselila v Zagreb. Njuno skupno življenje pa je dobilo še posebno toplino, saj se jima je pridružil nov družinski član – psiček Mile, ki sta ga posvojila. Novico je Kaja delila na Instagramu: "Mile je prišel kot "presenečenje" za moj rojstni dan. Jaz obožujem pse, Karlo tudi in vedel je, da si ga želim, pa tudi on si ga je, zato ga je pripeljal domov in mi dal najlepše darilo, kar si ga lahko zamislim. In kar mi je najlepše: ni ga kupil, ampak posvojil."

Posvojitev psa: odgovorna odločitev, ki spreminja življenja

Kot poudarjajo v Zavetišču Ljubljana, je posvojitev psa proces, ki zahteva več obiskov in postopno spoznavanje živali, saj je pomembno, da se pes in posvojitelj ujameta v značaju, tempu in življenjskem slogu. V slovenskih društvih za zaščito živali, kot je Društvo za zaščito živali Ljubljana, opozarjajo, da je ključen odgovoren odnos, ne impulzivna odločitev, saj pes ni začasna izbira, temveč dolgoročna življenjska zaveza.

Zakaj je posvojitev psa ena najboljših odločitev

Strokovne organizacije za zaščito živali poudarjajo več pomembnih razlogov, zakaj je posvojitev izjemno pomembna. Reševanje življenja in zmanjšanje pritiska na zavetišča Vsaka posvojitev pomeni eno žival manj v zavetišču in eno priložnost več za druge pse, ki čakajo na dom. Zavetišča so pogosto polna, zato vsaka odgovorna posvojitev neposredno pomaga sistemu.

Etična izbira proti množični vzreji Strokovnjaki opozarjajo, da nakup psa lahko posredno podpira industrijsko vzrejo, kjer dobrobit živali ni vedno na prvem mestu. Posvojitev zato pomeni bolj etično in družbeno odgovorno odločitev. Boljša priprava živali na nov dom Kot navaja ASPCA, so psi v zavetiščih pogosto že veterinarsko pregledani, cepljeni in v mnogih primerih že delno socializirani, kar olajša prilagoditev na novo okolje. Močna čustvena vez Veliko posvojiteljev poroča, da se z živaljo razvije še globlja vez, saj posvojitev pogosto pomeni nov začetek za psa in tudi za lastnika. Finančna in zdravstvena prednost Posvojitev je običajno cenovno dostopnejša, saj so osnovni veterinarski postopki pogosto že vključeni, kar zmanjšuje začetne stroške in skrbi. Kot poudarjajo številna zavetišča in društva za zaščito živali, posvojitev psa ali druge živali ni le čustvena odločitev, temveč tudi odgovorna zaveza, ki zahteva premislek, čas in pripravljenost na dolgoročno skrb. Premišljen pristop je ključ do tega, da pes dobi varen in stabilen dom, človek pa zvestega spremljevalca za mnogo let.