Sprehod s psom je veliko več kot le opravilo – je čas za gibanje, raziskovanje, sproščanje in krepitev vezi med vami in vašim štirinožnim prijateljem. A eno vprašanje se pojavlja znova in znova: kako dolg sprehod je zares primeren? Žal univerzalnega odgovora ni. Potrebe psa so odvisne od njegove starosti, pasme, telesne pripravljenosti in splošnega zdravstvenega stanja. Kar je idealno za enega psa, je lahko za drugega preveč ali premalo. Ključno je, da svojega psa opazujete in mu sprehode prilagodite – tako bo ostal zdrav, zadovoljen in uravnotežen.

Mladički: manj je več

Pri mladičkih je treba biti še posebej previden. Njihove kosti in sklepi se še razvijajo, zato predolgi in naporni sprehodi lahko naredijo več škode kot koristi. Strokovnjaki pogosto svetujejo preprosto pravilo: pet minut strukturiranega sprehoda na mesec starosti, največ dvakrat na dan. To pomeni, da bo trimesečni mladiček šel na približno 15 minut dolg sprehod v kosu. Preostanek energije naj porabi z igranjem doma ali na vrtu, raziskovanjem okolice in – kar je enako pomembno – s počitkom. Pretiravanje pri mladičkih lahko vodi v težave s sklepi pozneje v življenju, zato velja zmernost.

Odrasli psi: prilagojeno pasmi in značaju

Zdravi odrasli psi potrebujejo od 30 minut do dveh ur gibanja na dan, poroča stran TPortal. Razlika je seveda ogromna – in povsem razumljiva. Mirnejše pasme, kot so mopsi ali buldogi, bodo zadovoljni že z enim daljšim, umirjenim sprehodom. Po drugi strani pa energični psi (na primer border collieji ali avstralski ovčarji) potrebujejo več: kombinacijo hitre hoje, teka, igre in miselnih izzivov. Pomembno je, da sprehod ne postane rutina brez prave vsebine. Pes, ki porabi energijo in hkrati zaposli možgane, bo doma mirnejši in bolj sproščen, hkrati pa se boste izognili vedenjskim težavam, ki pogosto izvirajo iz dolgčasa.

Seniorji: krajše, a pogostejše

Tudi starejši psi še vedno potrebujejo vsakodnevno gibanje – le nekoliko prilagojeno. Dolgi, naporni sprehodi niso več primerni, saj lahko obremenijo sklepe in mišice. Boljša izbira so večkratni, krajši sprehodi, po možnosti po mehkih podlagah, kot so trava ali gozdne poti. Hodite v tempu, ki ga zmore vaš pes, in se ustavite, kadar potrebuje oddih. Redno, nežno gibanje pomaga ohranjati mišično maso, gibljivost sklepov in splošno dobro počutje tudi v zrelih letih. Obenem psu daje občutek rutine in varnosti, kar mu veliko pomeni.

Zakaj sprehod ni le telovadba

Sprehodi niso namenjeni samo hoji. Za psa so izjemno pomembni tudi ovohavanje, raziskovanje okolice in stik z drugimi psi. Vse to predstavlja miselno stimulacijo, ki psa utrudi na povsem drugačen način kot fizična aktivnost. Namesto enega dolgega, monotonega sprehoda je pogosto bolje imeti več krajših, a raznolikih izhodov, kjer ima pes čas za raziskovanje. S tem zmanjšujete stres, izboljšujete razpoloženje in skrbite za njegovo psihično ravnovesje.

Opazujte svojega psa – on vam pove največ

Vsak pes je individuum in njegove potrebe se lahko spreminjajo iz dneva v dan. Če med sprehodom upočasni, pogosto sedi ali se zdi utrujen, je to jasen znak, da mu je dovolj. Če pa po vrnitvi domov še vedno poka od energije, razmislite o dodatni igri ali krajšem izhodu. Najboljši nasvet ostaja preprost: poslušajte svojega psa. Z opazovanjem in prilagajanjem boste poskrbeli, da bo gibanje zanj prijetno, varno in koristno – za njegovo telo, um in vajin odnos.