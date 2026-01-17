Šolanje psa, da na povodcu ne vleče, zahteva potrpežljivost, doslednost ter veliko spodbujanja in nagrajevanja. Pomembno je, da psa začnete učiti čim prej, najbolje že v mladosti, saj se takrat najhitreje uči. Kljub temu pa nikoli ni prepozno, saj lahko tudi starejšega psa uspešno naučite pravilne hoje na povodcu.

Zakaj pes vleče na povodcu?

To je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Razlogov je lahko več. Pes se lahko med sprehodom dolgočasi, ker hodite zanj prepočasi. Večina psov se po naravi giblje hitreje, saj so bila njihova telesa primarno prilagojena hitremu gibanju za lažje preživetje v naravi. Pes je lahko tudi zelo radoveden in ga zanima okolica, vse od drugih psov in rastlin do različnih vonjav, kot so smeti. Včasih je razlog tudi v tem, da že od začetka ni dobil jasnih navodil, kako pravilno hoditi na povodcu. Če psu vedno dovolite, da pride tja, kamor si želi, to razume kot samoumevno in začne izkoriščati svojo moč. Takšno vedenje se lahko začne stopnjevati in pojavljati vse pogosteje.

Pes je zelo radoveden in ga zanima okolica

S treningom začnite v okolju brez motečih faktorjev

Če z učenjem šele začenjate, je priporočljivo, da začnete v mirnem in psu dobro poznanem okolju z malo motnjami. Tako se bo lažje osredotočil na vas in ne na zunanje dražljaje, kot so na primer drugi psi, ki hodijo mimo. Vaje naj bodo kratke in zanimive, da se pes ne bo dolgočasil. Še posebej mladički imajo kratek razpon pozornosti, zato lahko prevelike zahteve hitro vodijo do slabih rezultatov. Ko bo vaš pes pravilno hojo osvojil v mirnem okolju, lahko postopoma preidete v bolj živahno okolje. Tam mu pomagajte, da se osredotoči na vas, še posebej, če pridejo mimo drugi kužki. Ponudite mu priboljšek, se z njim poigrajte ali ga zamotite z vajo, ki jo že obvlada, na primer z ukazom "sedi". Tako bo njegova pozornost preusmerjena stran od motečih dejavnikov.

Vedno nagradite svojega psa

Kadar vaš pes hodi lepo in mirno na povodcu, ga vedno nagradite. Na sprehod vzemite priboljške ali mu ponudite igračo ter ga pohvalite. Psu dajte jasno vedeti, da cenite njegovo lepo vedenje, saj ga bo tako hitreje ponovil. Na začetku psa nagrajujte pogosto. Ko bo pravilno hojo že obvladal, pa lahko postopoma začnete zmanjševati količino priboljškov.

Na sprehod vzemite priboljške

Ustavite se in počakajte

Če psu dovolite, da vas vleče kamor si zaželi in hodite za njim, mu s tem daste ravno tisto nagrado, ki jo išče. In ker psi vedenje, ki je nagrajeno, radi ponavljajo, lahko dolgoročno njegovo obnašanje le še poslabšate. Zato ko vas pes povleče, se ustavite in počakajte, da se pomiri in nadaljujte šele takrat, ko je povodec ohlapen in v obliki črke J. Sprva se boste morda morali ustavljati zelo pogosto, vendar se bo pes kmalu naučil, da ga vlečenje ne pripelje do želenega cilja, temveč le prekine sprehod.

Nadaljujte s sprehodom, ko je povodec ohlapen in v obliki črke J

Uporabite tehniko obračanja v drugo smer

Če vaš pes začne vleči, se poskusite obrniti in nadaljujte hojo v nasprotno smer. Ob tem ga pokličite z besedo sem. To bo pritegnilo njegovo pozornost in ga naučilo, da se z vlečenjem oddalji od tistega, kar si želi. Vsakič, ko vam bo sledil, ga nagradite s pohvalo ali priboljški. Pomembno je, da je vaša pot nekoliko nepredvidljiva, saj bo tako pes več pozornosti namenjal vam.

Bodite dosledni

Pri učenju psa, da ne vleče povodca, je doslednost ključnega pomena. Poskrbite, da se vsi člani v vašem gospodinjstvu strinjajo in uporabljajo enake metode pri učenju. Če boste psu vsi dajali enake ukaze, bo pes hitreje razumel, kaj se od njega pričakuje. Pri tem bodite potrpežljivi in vztrajni ter ne obupajte, če je napredek počasen. Sčasoma in z redno vajo se bo vaš pes naučil lepo hoditi tudi na povodcu. Enaka pravila veljajo tudi takrat, ko se vam mudi, na primer zjutraj pred službo, ali ko je zunaj hladno. V takšnih primerih raje skrajšajte sprehod, vendar se še vedno držite dogovorjenih pravil in metod.

Z redno vajo se bo vaš pes naučil lepo hoditi na povodcu