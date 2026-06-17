S pticami v mestnem okolju sobivamo vsak dan in njihova prisotnost je del urbane narave, ki nas obdaja. Kljub temu pa so lahko golobi na balkonih včasih neprijetni, predvsem zaradi iztrebkov in morebitne umazanije, ki jo pustijo za seboj. Zato mnogi iščejo preproste in učinkovite načine, kako jih odvrniti, ne da bi pri tem škodovali pticam ali porušili naravno ravnovesje.

Zakaj se golobi vračajo na balkon

Golobe privlačijo predvsem varna, dvignjena mesta, kjer niso izpostavljeni nevarnostim. Balkoni jim nudijo zaščito pred vremenskimi vplivi in plenilci, hkrati pa pogosto mirne površine za počitek ali gnezdenje. Ko enkrat prostor ocenijo kot primeren, se nanj redno vračajo.

icon-expand Golobe privlačijo predvsem varna, dvignjena mesta. FOTO: Adobe Stock

Kaj jih dejansko odvrača

Odsevni materiali in gibanje Kot poročajo strokovni viri za urbano zatiranje ptic, golobi zelo slabo prenašajo nepredvidljive svetlobne odseve in gibanje. Zato se pogosto uporabljajo: - aluminijasta folija - odsevni trakovi - stari CD-ji ali podobni sijoči predmeti Ti ustvarjajo svetlobne bliske in premikanje, ki ptice zmedejo in jim zmanjšajo občutek varnosti. Fizične ovire Najbolj zanesljive dolgoročne rešitve so fizične prepreke: - zaščitne mreže - bodičasti trakovi na ograjah in policah - napete žice proti pristajanju Kot navajajo strokovnjaki, takšni ukrepi golobom preprosto preprečijo dostop do površin, kjer bi se sicer zadrževali.

icon-expand Najbolj zanesljive dolgoročne rešitve so fizične prepreke. FOTO: Adobe Stock

Vonjave in naravni odvračalci Golobi so občutljivi na določene vonjave, zato se v praksi uporabljajo: - kis - poper - eterična olja z močnimi aromami (npr. meta, citrusi) Ti pristopi lahko delujejo kot dopolnilo, vendar jih je treba redno obnavljati. Zvok in ultrazvočne naprave Na voljo so tudi naprave, ki oddajajo zvoke ali ultrazvok, ki naj bi bil za ptice moteč. Kot poročajo različni strokovni portali, so učinki teh rešitev različni, zato se običajno uporabljajo skupaj z drugimi metodami.

Zakaj ena rešitev ne deluje dolgoročno

Čeprav splet pogosto obljublja "instant učinek", se golobi zelo hitro navadijo na spremembe. Zato statične rešitve (npr. ena viseča folija ali ena naprava) dolgoročno običajno ne zadostujejo. Najboljši rezultati se dosežejo, ko se kombinira več pristopov: - redno čiščenje balkona - odstranjevanje hrane in vode - fizične ovire (mreže ali bodice) - vizualni odvračalci, ki se občasno premikajo Ko balkon izgubi pogoje za bivanje, ga golobi postopoma zapustijo.

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