Dolgotrajni vročinski valovi in suša ne otežujejo življenja le ljudem in hišnim ljubljenčkom , temveč tudi čebelam, metuljem in drugim opraševalcem. Ko se luže, jarki in drugi plitvi vodni viri izsušijo, žuželke vse težje pridejo do vode, hkrati pa številne rastline zaradi pomanjkanja vlage proizvajajo manj nektarja. Strokovnjaki iz britanskega Royal Horticultural Society opozarjajo, da se čmrlji pri temperaturah nad približno 30 stopinj Celzija hitro pregrejejo, dolgotrajna suša pa pomeni tudi manj hrane za številne opraševalce.

Eden najpreprostejših načinov pomoči je plitva posoda ali podstavek za cvetlični lonec, napolnjen z nekaj centimetri vode. Vanjo položite kamenčke oziroma prodnike, da lahko čebele, metulji in druge žuželke varno pristanejo ter pijejo, ne da bi se utopili. Posodo postavite v polsenco in vodo redno menjajte, saj se na soncu hitro segreje in izhlapi.

Poleg vode opraševalci potrebujejo tudi dovolj nektarja in cvetnega prahu. Če imate vrt ali balkon, rastline zalivajte zgodaj zjutraj ali zvečer, da bodo dlje cvetele. Prav tako ni treba pokositi celotne trate naenkrat – detelja, marjetice in druge samonikle cvetlice so pomemben vir hrane. Tudi Evropska komisija prebivalcem priporoča sajenje avtohtonih medovitih rastlin ter ustvarjanje raznolikih zelenih površin, saj je v Evropski uniji že ogrožena približno tretjina vrst čebel, metuljev in trepetavk.

Ko ljudje na tleh opazijo izčrpano čebelo, pogosto posežejo po sladkorni vodi. Čeprav je ta nasvet zelo razširjen, ni primeren kot splošna pomoč opraševalcem. Veliko koristneje je, da imajo ves čas na voljo čisto pitno vodo in cvetoče rastline. Sladkorna voda lahko privablja večje število žuželk na isto mesto, poveča možnost širjenja bolezni med njimi in vpliva na njihovo naravno prehranjevanje. Poleg tega lahko privablja tudi ose in druge nezaželene obiskovalce.

V najbolj vročih dneh se je smiselno izogibati uporabi insekticidov in drugih pesticidov, saj so opraševalci zaradi visokih temperatur že tako pod dodatnim stresom. Na vrtu pustite tudi nekaj naravne sence – gosto grmovje, višje trajnice ali cvetočo živo mejo, kjer se lahko žuželke umaknejo pred pripeko. Kot svetujejo pri Royal Horticultural Society, lahko veliko naredimo že z nekaj preprostimi spremembami na domačem vrtu: manj košnje, več cvetočih rastlin, sveža voda in opustitev pesticidov ustvarijo okolje, v katerem bodo opraševalci lažje preživeli poletne vročinske valove.

Majhne spremembe na vrtu ali balkonu ne zahtevajo veliko časa, lahko pa pomembno prispevajo k ohranjanju čebel, metuljev in drugih opraševalcev, od katerih je odvisen velik del rastlin in tudi pridelava hrane.