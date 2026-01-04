Mraz, ledene površine, sol in kemikalije za taljenje snega lahko poškodujejo pasje blazinice, povzročijo razpoke, bolečino ali celo ozebline. Strokovnjaki opozarjajo, da so pasje tačke pozimi izpostavljene več dejavnikom hkrati, zato je preventiva ključna. Prav zato je pomembno, da lastniki razumejo, kako pravilno zaščititi psa pred zimskimi vplivi, kar potrjujejo tudi veterinarski viri, kot navaja Ask A Vet, kjer poudarjajo, da so blazinice pozimi pod največjim stresom.

Zakaj so pasje tačke pozimi bolj občutljive

Pasje blazinice so sicer izjemno odporne, vendar niso neuničljive. Po podatkih Woofz, kjer razlagajo, da lahko nizke temperature v manj kot pol ure povzročijo suhost in razpoke, se tveganje poveča predvsem zaradi kombinacije mraza, snega in soli. Sol deluje abrazivno, hkrati pa izsušuje kožo, kar vodi v boleče poškodbe. PetMD dodatno pojasnjuje, da lahko pes ob tem zaužije tudi ostanke soli ali kemikalij, ko si liže tačke, kar predstavlja dodatno tveganje za zdravje.

icon-expand Pasje tačke FOTO: Shutterstock

Kako zaščititi psa pred mrazom in soljo

Uporaba pasjih čeveljčkov Čeveljčki so ena najučinkovitejših oblik zaščite. Veterinarji, kot izpostavlja Ask A Vet, poudarjajo, da kakovostni čeveljčki ustvarijo fizično bariero med tačko in podlago ter preprečijo stik s soljo in ostrimi ledenimi kristali. Pomembno je, da so vodoodporni, nedrseči in se pravilno prilegajo. Pes se jih mora postopoma navaditi, zato jih je priporočljivo uvajati najprej doma. Zaščitne kreme in balzami Ko čeveljčki niso možnost, so balzami odlična alternativa. Woofz v svojih priporočilih navaja, da balzam ustvari zaščitni film, ki preprečuje nabiranje snega med prsti in zmanjšuje izsuševanje kože. Balzam je treba nanesti pred sprehodom in po potrebi ponovno po vrnitvi domov.

icon-expand Pasje tačke FOTO: iStockphoto

Redno umivanje tačk po sprehodu Sol in kemikalije se lahko zadržijo med prsti, zato je umivanje tačk po vsakem zimskem sprehodu nujno. PetMD poudarja, da je to eden najpreprostejših načinov za preprečevanje draženja in zaužitja škodljivih snovi, saj pes pogosto liže tačke, ko ga te pečejo ali srbijo. Uporabimo mlačno vodo in mehko brisačo, pri čemer pazimo, da odstranimo vse ostanke. Sušenje in nega po sprehodu Vlaga je pozimi eden največjih sovražnikov pasjih tačk. Če se blazinice ne posušijo dobro, lahko pride do razpok. Po podatkih Ask A Vet je priporočljivo, da lastniki po umivanju uporabijo tudi negovalno mazilo, ki pomaga obnoviti kožno bariero in preprečuje nadaljnje poškodbe.

icon-expand Pasje tačke FOTO: iStockphoto

Preprečevanje razpokanih tačk Razpoke nastanejo zaradi kombinacije mraza, suhega zraka in soli. Woofz opozarja, da lahko razpoke postanejo boleče in se hitro okužijo, če jih ne zdravimo pravočasno. Preventiva vključuje redno nego, pregledovanje tačk in izogibanje predolgemu sprehajanju po močno posoljenih površinah. Če opazimo krvavitev, globoke razpoke ali šepanje, je priporočljivo obiskati veterinarja.

Kako prepoznati, da psa zebe

Poleg tačk je pomembno spremljati tudi splošno počutje psa. PetMD navaja, da tresenje, dvigovanje tačk, upočasnjena hoja in iskanje zavetja kažejo na to, da je psu premrzlo. V takih primerih je treba sprehod skrajšati in psu omogočiti toplo okolje.

Preberi še Je oblačenje psov pozimi res potrebno?

Zimska zaščita je nujna za zdrave pasje tačke

Zima je lahko za psa prijetna, če mu zagotovimo ustrezno zaščito. S kombinacijo čeveljčkov, balzamov, rednega umivanja tačk in pozornega spremljanja znakov nelagodja lahko preprečimo večino zimskih poškodb. Preventiva je najboljša obramba pred mrazom, soljo in razpokanimi blazinicami, in prav to je ključ do varnih zimskih sprehodov.